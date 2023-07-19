Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser pazartesi yaptığı açıklamada, Pamela A. Smith’in DC Polis Departmanı’nın bir sonraki amiri olarak seçildiğini duyurdu. Muriel Bowser pazartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında Pamela A. Smith için “Amir Smith’in kolluk kuvvetlerinde 25 yıllık seçkin deneyimi var. Washington D.C.’yi iyi tanıyor, Departmanı biliyor, polisliği biliyor ve D.C. Eyaletini güvende tutmak için çalışan kolluk kuvvetlerini çok iyi anlıyor ve bildiğimiz gibi o dirençli ve bu role hazır” dedi

“Şehirdeki suç oranını azaltmak ilk önceliğim”

Washington D.C.’nin 25 yıllık polislik tecrübesi olan yeni amiri Smith, şehrin bu yıl artan suç oranlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle şehirdeki suçu azaltmanın yeni rolündeki ilk önceliği olacağını söyledi.

Şehir için çalkantılı bir zamanda departmana katılan yeni polis amiri Smith haksız da değil. Polis kayıtlarına göre, cinayetlerin geçen yıla göre %18 arttığı ve şehrin şu ana kadar en az 133 cinayet kaydettiği rapor edildi.

Daha önce San Francisco, New York, Atlanta ve Washington D.C. dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şehir saha ofislerinde görev yapan Smith, kariyerine 1998’de San Francisco’da başladı.

Haber: Gurur Akosman