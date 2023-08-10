Ankara

NASA'nın açıklamasına göre Webb Uzay Teleskobu, daha önce Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen ve Büyük Patlama'dan sonraki bir milyar yıl içinde gözlemlenen, evrende şimdiye kadar tespit edilen en uzak yıldıza dair gözlemleri genişletti.

Webb Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerası (NIRCam) görüntülerini inceleyen bilim insanları, Earendel'in, Güneş'ten iki kat daha sıcak, yaklaşık bir milyon kat daha parlak ve büyük bir B-tipi yıldız olduğunu belirledi.

Earendel, gök ada kümesinin "kütle çekimsel mercekleme" etkisiyle tespit edildi

Hubble ve Webb, yıldızı Dünya ile Earendel'in arasında bulunan "WHL0137-08" adlı gök ada kümesinin büyüklüğü nedeniyle uzay dokusunun bükülmesiyle oluşan "kütle çekimsel mercekleme" etkisi sayesinde tespit etti.

Earendel'in Webb'in yüksek çözünürlüklü kızılötesi fotoğrafında bile yalnızca tek bir ışık noktası olarak görüldüğünü belirten astronomlar, bundan yola çıkarak "mercekleme" etkisiyle 4 bin kat büyük göründüğünü, şimdiye kadar tespit edilen en uzak yıldız olduğunu ve Büyük Patlama'dan sonraki bir milyar yıl içinde gözlemlendiğini kaydetti.

Muhtemelen Earendel'e yakın konumda bir kardeş yıldız daha var

Astronomlar, Earendel'in kütlesindeki yıldızların genellikle ikili olduğunu ancak Earendel örneğinde bunların birbirine yakınlığı nedeniyle Webb tarafından tespit edilemeyeceğini düşünüyor.

Bununla birlikte Earendel'in rengini inceleyen gök bilimciler, daha soğuk ve daha kırmızı bir kardeşinin olabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Sunrise Arc Gök Adası'nın özellikleri de keşfedildi

Webb'in NIRCam görüntüleri, evrenin ilk milyar yılında şimdiye kadar tespit edilen en yüksek oranda büyütülmüş gök ada olan Sunrise Arc'ın diğer önemli ayrıntılarını da gösteriyor.

Görüntülerde genç yıldızları oluşturan, 5 milyon yıldan daha genç olduğu tahmin edilen bölgeler ve 10 ışık yılına kadar uzanan daha eski yerleşik yıldız kümeleri bulunuyor.

Earendel'in iki yanındaki daha küçük noktalar ise en az 10 milyon yaşında olduğu düşünülen daha eski, daha yerleşik bir yıldız kümesinin görüntüleri.

Gök bilimciler, bu yıldız kümesinin kütle çekimiyle bağlı bulunduğunu ve muhtemelen halen var olduğunu düşünüyor.

AA