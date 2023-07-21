Hollywood

Haber: Damla Oya Erman

Salı günü paylaşılan ilk görüntülerde Chalamet, Roald Dahl karakteri Wonka'yı canlandırıyor ve çikolata endüstrisini sarsmak ve şekerleme kartelini dağıtmak için bir göreve çıkıyor.

Chalamet, daha önce 1971 yılında Gene Wilder ve 2005 yılında Johnny Depp tarafından canlandırılan karakteri üstleniyor. Yazar ve yönetmen Paul King, Dahl'ın 1964 tarihli "Charlie ve Çikolata Fabrikası" kitabını yeniden anlatmak yerine, 1971 yapımı filme "arkadaş filmi" olarak nitelendirdiği karakter üzerine cesur bir bakış açısı getiriyor.

Teaser fragmanı öncesinde Londra'da konuşan King, müziği seven ve dans eden bir Chalamet ve Wonka hakkında hiç düşünmediğiniz tüm sorulara cevap verecek bir film sözü verdi.

Yönetmen, Dahl'ın kişisel arşivlerine eriştiğini ve kitabın erken taslaklarını okuduğunu, oradan fikirler edindiğini paylaştı.

"Tabii ki kendimi Roald Dahl kadar yetenekli bir yazar olarak görmüyorum," dedi, "ama ondan ilham almak çok güzeldi." Sevilen "Paddington" ve "Paddington 2" filmlerinin yönetmeni King, Sally Hawkins, Tom Davis ve Simon Farnaby gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key ve yeni oyuncu Calah Lane gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Ve film, Hugh Grant ile tekrar işbirliği yapacak olan King'in, bu sefer huysuz ve flüt çalan bir Oompa-Loompa'yı canlandıracağı bir oyuncu seçimiyle tarihî bir anıya sahne oluyor.

Yönetmen, Wonka'nın "inanılmaz derecede alaycı, yargılayıcı ve zalim" işçilerinden birini canlandıracak bir yıldız aradığını ve Grant'in "karşılaştığım en komik, en alaycı kişi" olduğunu söyledi.

AA