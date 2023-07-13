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Vondrousova, 2019 Fransa Açık'ta da final oynamış ancak Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Merkez kortta oynanan maçta rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen 24 yaşındaki Çek tenisçi, turnuvada ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

FIFA'dan Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolar yardım

FIFA'dan Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolar yardım

İSTANBUL AA- İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya özel davetiyle katılan Svitolina, yarı finalde dünya klasmanının 42 numarası Vondrousova ile karşı karşıya geldi.

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