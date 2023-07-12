İSTANBUL- 2021 yılında iş dünyasında yaşanan yetenek kıtlığına çözüm bulma amacıyla faaliyete geçen Workflex’in, Türkiye'deki dijital yetenek havuzunda 4500'e yakın profesyonel ve 250’yi aşkın şirket bulunuyor. “WorkflexUK” ile Avrupa’nın en büyüğü olan İngiltere pazarında Türk profesyonellere iş yapma fırsatı yaratacaklarını belirten Workflex Kurucu Ortak&CEO’su Zeynep Bilgiç “Bu adım, bir Türk teknoloji startup'ı olan Workflex’in global bir oyuncu olma hedefindeki önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ancak bunun çok daha ötesinde bir amaca ve ihtiyaca hizmet ediyor. WorkflexUK, Türkiye'den İngiltere'ye bir iş köprüsü oluşturarak, uzaktan veya hibrit modelde çalışmak isteyen Türk profesyonellere, girişimcilere ve firmalara önemli bir iş ve gelir elde etme imkânının kapılarını açıyor. Aynı zamanda İngiltere’de faaliyet gösteren Türk startup’lar dahil tüm işletmelere de yetenek ihtiyaçlarını karşılama ve büyüme fırsatı sunuyor” dedi.

İngiltere'deki yetenek açığı oranı yüzde 80'e ulaştı

Workflex’in globalleşme yolunda İngiltere'yi başlangıç noktası olarak belirleme kararında, gerçekleştirdikleri geniş çaplı pazar araştırmalarının önemine değinen Bilgiç; araştırma verilerine göre İngiltere'deki yetenek açığı oranının yüzde 80'e ulaştığını ve İngiltere’deki işletmelerin yüzde 60’ının halihazırda serbest çalışanlarla uzaktan veya hibrit modelde çalıştığını kaydetti.



Bilgiç, İngiltere’deki yetenek açığının özellikle Teknoloji, Veri Bilimi, Dijital Hizmetler, Proje Yönetimi, Pazarlama ve Finans sektörlerinde yoğunlaştığını vurguladı ve ekledi: “WorflexUK, bu alanlarda çalışan profesyoneller ve hizmet veren şirketler için, İngiltere'ye uzaktan hizmet verebilmeleri konusunda büyük bir fırsat sunuyor. Sadece Türkiye’de olanlar değil, İngiltere’ye yerleşmiş ve hibrit çalışma modelini tercih edenler de WorkflexUK platformuna kayıt olarak hizmet verebilirler”.

HABER: METE YILMAZ