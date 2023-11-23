Haber: Damla Oya Erman

Fox Sports, Ubisoft, Axios, TechCrunch ve Paris Hilton'ın 11:11 Media gibi önemli reklamverenler, geçtiğimiz hafta reklam harcamalarını durduran diğer büyük markalara katıldıklarını belirttiler.

Reklamverenlerin çıkışı, Musk'ın geçen yıl platformu devralmasının ardından zaten markaları geri çekmeye çalışan X için derinleşen bir krizi işaret ediyor. Ayrıca, X kullanıcılarının giderek artan bir şekilde alternatif platformlara geçmeleriyle aynı döneme denk geliyor. Beyaz Saray bu hafta Threads'e katılarak, Meta'nın X rakibine destek verdi.

En son isyan, geçen hafta IBM'in, ilerici medya denetim kuruluşu Media Matters'ın raporuna göre reklamlarının platformdaki pro-Nazi içeriğin yanında çalıştığını belirtmesinin ardından başladı. IBM'in kararı, Musk'ın X üzerindeki bir gönderide antisemitik bir komplo teorisini desteklemesinin ardından geldi.

Cuma günü, Disney, Paramount, Comcast, Lionsgate, NBCUniversal ve CNN'in ana şirketi Warner Bros. Discovery gibi bir dizi büyük medya markası benzer bir şekilde hareket etti, ancak X'te reklam verme nedenlerini belirtmediler. Apple'ın da geçen haftadan itibaren reklam harcamalarını X'ten çektiği bildirildi, çeşitli haber kaynaklarına göre.

X, reklam ortaklarına "ifade özgürlüğünü" korumalarına yardımcı olmaları için çağrıda bulundu. Şirket, Pazartesi günü Media Matters'a karşı bir dava açarak, reklamların aşırılık içeriklerin yanında çalışma olasılığını yanlış temsil etmekle suçladı. X ayrıca, Media Matters'ın belirlediği pro-Nazi hesaplarını artık paraya çevrilemez hale getirdiğini, yani reklamların artık sayfalarında çalıştırılamayacağını söyledi. Ancak şirket, reklamverenlere platformunun güvenli olduğuna dair başka bir şey yapmadı. Media Matters tarafından belirlenen pro-Nazi hesapları hala aktif durumda, Musk'ın devralmasının ardından platforma geri yüklenen bazı aşırı sağ ve beyaz üstünlük yanlısı hesaplarla birlikte. CNN, Çarşamba günü University of Michigan'ın X hesabına ait sayfasında Richard Spencer'a ait X hesabında çalışan reklamları gözlemledi. (Michigan Üniversitesi sözcüsü, üniversitenin "platformun kullanımını değerlendirmeye devam ederken, X'teki gelişmeleri dikkatlice izlediğini" söyledi.)

Bu reklam endişelerine rağmen bazı reklamverenler X'te kalmıştır. Platformun en büyük reklam ortaklarından biri olan NFL, Salı günü CNN'ye, nefret söylemi konusundaki endişelerini X liderliğine doğrudan ifade ettiğini, ancak harcamalarını platformdan çekmediğini söyledi.