Haber: Damla Oya Erman

Kuzey Yarımküre'de bulunanlar için, bu kuyruklu yıldızın sabahın erken saatlerinde görünürlüğü azalmakta ve önümüzdeki 435 yıl boyunca tekrar ziyaret etmeyecek.

Kuyruklu Yıldız Nishimura'yı görmek için bu nadir fırsatı yakalamak istiyorsanız, güneş doğmadan önce erken saatlerde ayağa kalkmanız gerekecek. Sabahın ilk saatlerinden yaklaşık bir saat önce doğu-güneydoğu yönüne bakmalısınız ve Aslan Takımyıldızı'nın kuyruğunu takip etmelisiniz. Ancak, 16 Eylül'e kadar bu kuyruklu yıldızın güneşle birlikte yükselmeye başlayacağını unutmamalısınız. Kuyruklu yıldızı gözlemlemek ve onu tespit etmek için en iyi şansınız bir dürbün kullanmak olacaktır.

Görüş açınızı sınırlamamak için ufka engel olmayan bir görüş açısına ihtiyaç duyacaksınız. 13 Eylül sabahı, kuyruklu yıldız ufuktan sadece yaklaşık sekiz derece yüksekte olacak, bu da kolunuzun uzunluğu kadar bir genişlik anlamına gelir. Ardışık sabahlar, aynı saatte kuyruklu yıldızın görünürlüğü her gün biraz daha azalacak ve güneşin parlamasına karşı kaybolacak.

Neyse ki, Eylül ayının yeni ayına ilerleyen neredeyse karanlıklaşan hilal ayı, önümüzdeki birkaç sabah boyunca Kuyruklu Yıldız Nishimura'yı görmeye yardımcı olacak.

Kuyruklu Yıldız Nishimura, Japonya'nın Kakegawa City şehrindeki amatör astronom Hideo Nishimura tarafından 12 Ağustos'ta keşfedildi. Bu keşif, Hawaii'deki Panoramic Survey Teleskop ve Hızlı Tepki Sistemi (Pan-STARRS) gibi büyük otomatik teleskop sistemlerinden önce gerçekleşti, ki bu oldukça büyük bir başarıdır.

Son birkaç ay boyunca astrofotoğrafçılar ve gökyüzü izleyicileri, Kuyruklu Yıldız Nishimura'yı büyük bir ilgiyle izlediler ve hatta kuyruklu yıldızın "bağlantı kesme olayı" olarak bilinen güçlü bir patlamasına tanıklık ettiler.

Eğer güneş radyasyonu tarafından tamamen yok edilmezse, Kuyruklu Yıldız Nishimura, 18 Eylül'de güneşe en yakın noktasına ulaşacak, yani perihelyon noktasına. Eğer bu gerçekleşirse, kuyruklu yıldız, Güney Yarımküre'deki gözlemciler için batı gökyüzünde güneşin batışı sırasında görülebilecek.

Hala gece gökyüzünün geniş alanlarını gözlemlemek veya Nishimura'nın hala görülebilirken iyi bir bakış atmak isterseniz, bu konuda size rehberlik edecek birçok gezgin optik ürünü inceleyebilirsiniz.

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