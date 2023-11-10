Haber: Damla Oya Erman

Bu bulgu, düzenli olarak arkadaşlarla veya aile üyeleriyle sosyalleşmeyenlerin erken ölüm riskinin %39 artabileceğini gösteriyor.

Bu alandaki önceki birçok çalışma, yalnızlığın veya sosyal izolasyonun erken ölüm ve diğer sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirildiğini gösterdi. Ancak bir yeni çalışma, bu ilişkilerin farklı sosyal etkileşim türlerinin birleşik etkisine nasıl bağlı olduğunu inceleyen az sayıda çalışmadan biri olarak öne çıkıyor.

"İki farklı yalnızlık türünü ve üç farklı sosyal izolasyon türünü inceledik... ve bunların her birinin erken ölüm riski ile ilişkili olduğunu bulduk," diyen Hamish Foster, Glasgow Üniversitesi Sağlık ve İyi Yaşam Okulu'ndan bir klinik araştırma görevlisi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yazarlar tarafından tanımlanan yalnızlık duygusu, katılımcıların birine yakın birisine güvenebilme sıklığı ve ne sıklıkta yalnız hissettikleri ile ölçülmüştür. Katılımcıların sosyal izolasyonu, arkadaşlar veya aile üyeleri tarafından ne sıklıkta ziyaret edildikleri, haftalık grup etkinliklerine ne sıklıkta katıldıkları ve yalnız yaşayıp yaşamadıklarıyla ölçülmüştür.

Araştırmanın 458.000'den fazla katılımcısı, en az 10 yıl boyunca Birleşik Krallık'taki 40 ila 69 yaşları arasındaki 500.000'den fazla orta yaşlı insanın sağlık sonuçlarını takip eden Birleşik Krallık Biyobank çalışmasının bir parçasıydı. Katılımcılar, 2006-2010 yılları arasında, ortalama olarak 56 yaşındayken, sosyal yaşamlarıyla ilgili bir anketi yanıtladılar.

Araştırmacılar, katılımcılarla yaklaşık 12 yıl süren bir süreçten sonra takip etti. Aileleri ve arkadaşları günlük ziyaret edilen insanlarla karşılaştırıldığında, yalnız yaşayan ve hiç ziyaret almayan kişilerin erken ölüm riski %39 arttı. Grup etkinliklerine katılmak da bu riski hiç azaltmadı, bu da arkadaşlar veya aile üyeleri ile bağlantıların, potansiyel olarak yüzeysel etkileşimlerden daha değerli olabileceğini gösteriyor.

Ancak en azından aylık olarak sevdikleriyle geçirilen zaman, daha düşük bir risk anlamına geliyordu. Bu yakın ilişkiler, yazarlar tarafından söylendiği gibi, "daha fazla pratik destek sağlayabilir veya bireyin sağlık ve refahındaki ince bozulmaları daha olası bir şekilde tanımlayabilir."

Sonuç

Çalışmaya dahil olmayan uzmanlar, çalışmanın sosyal bağlantılar ile sağlık arasındaki ilişki üzerine giderek artan miktardaki araştırmaya önemli ve nüanslı katkı sağladığını övdü. Ayrıca, belirli sosyal bağlantı türlerini artırmanın en izole gruplar için sağlık yararları sağlayıp sağlamayacağını araştırmak için bu bulguların bir temel oluşturduğunu söyledi.

Sağlık ve Sosyal Bağlantılar

Çalışmanın bulgularının nedenlerini ve katılımcıların başka zihinsel veya fiziksel sağlık faktörlerinden de etkilenip etkilenmediğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten yazarlar, bazı fikirlere sahipler. Sosyal kopukluk, daha önce düşük bağışıklık fonksiyonu, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler sorunlar ve nörogelişimsel bozukluklarla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, bu bir stres biçimi olabilir, ki bu da vücudu olumsuz etkileyebilir.

Herhangi bir sosyal bağlantı türünün eksikliğinin - herhangi bir derecede - herhangi bir nedenle erken ölüm riski ile ilişkilendirildiğini bulan yazarlar, sosyal kopukluğa sahip olanların daha yüksek vücut kitle indeksine, daha fazla uzun vadeli sağlık sorununa ve sigara içme, aşırı alkol tüketme veya yeterli fiziksel aktivite alışkanlıklarına sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu faktörlerden herhangi birinin, yalnızlık veya sosyal izolasyona neden olabileceğini veya bunlardan kaynaklanabileceğini belirtiyorlar.

Çözüm ve Öneri

Çalışma, izole olan insanlara yardımcı olmak için yapılacakların "bu durumu tamamen çözecek tek bir müdahalenin muhtemelen yeterli olmayabileceğini" gösterdiğini söyleyen Glasgow Ü

niversitesi'nden kardiyometabolik sağlık profesörü Jason Gill tarafından açıklanan "önemli sonuçlar" sunmaktadır. Gill, sevdiklerinden ziyaret alan insanlar, başka grup etkinliklerine de katılmaları durumunda daha fazla fayda sağladı, bu nedenle her ikisi de insanların daha bağlantılı hissetmelerine yardımcı olmada önemlidir. Bu tür etkinlikler, bir hobi sınıfı veya dini bir tören olabilir. Ayrıca, Birleşik Krallık'taki Befriending Networks gibi sosyal kuruluşlar, yeni bir arkadaş bulmanıza veya ihtiyaç sahibi biri için bir arkadaş olmanıza yardımcı olabilir.

Yazarlar, çalışmanın evcil hayvan arkadaşlarının etkisini incelemediklerini, ancak diğer araştırmaların yalnız yaşayanlar için bir evcil hayvanın faydalı olabileceğini gösterdiğini belirtiyorlar.