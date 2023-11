Haber: Mert Osman Erman

Ruffo, gerçeklik şovu X Factor Austraya'da üne kavuşmuş ve daha sonra dizi Home and Away'de oyunculuğa başlamıştı.

2017'deki teşhisi sonrasında, Avustralya'da beyin kanseri hakkında fon toplama ve farkındalık yaratma çabalarına katkı sağladı.

Ailesi, Instagram sayfasındaki bir açıklamada, "Son ana kadar mücadele etti ve en çok mücadele edebildiği kadar savaştı" dedi.

"Açık vermeyen, daha çok verecek olan böyle güzel bir ruh."

Eski X Factor sunucusu ve Spice Girls üyesi Mel B, ailesine başsağlığı dileyenler arasındaydı.

Dannii Minogue, Instagram'da şunları yazdı: "En çekici adamdı. Onun sesi, gülümsemesi ve dansı, pek çok insan tarafından özlenecek."

Ruffo, Batı Avustralya'nın Perth şehrinde doğdu ve bir betoncu olarak çalışıyordu, 2011'de X Factor'ün üçüncü sezonunda çıkış yaptı.

Birkaç single çıkardı, Dancing with the Stars'ın bir sezonunu kazandı ve üç yıl boyunca Home and Away dizisinde Chris Harrington karakterini canlandırdı.

Ruffo, 2017'deki teşhisinin ardından kariyerine ara verdi. İki yıl süren tedavi sonrasında remisyona girdi, ancak kanseri 2020'de geri döndü.

Geçen yıl yaptığı bir röportajda, Ruffo, prognozunun terminal hale geldiğini açıkladı.

"Teşhisi araştırdığımda ve tümörümü incelediğimde... ortalama yaşam beklentisi üç yıl olarak görünüyordu. Benim için şimdi beş yıl oldu, yani zaten kazanıyorum," dedi Channel 10'a.

"Bir noktada beni etkileyecek... Amacım şimdi, elden geldiğince çok insanı yardımcı olmaya çalışmak."

Tahnee Sims ile partneriydi.