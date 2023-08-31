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Törene, Vali Ali İhsan Su, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sur Kaymakamı Asım Solak, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, yakınları ve partililer katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Arzu'nun naaşı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı İkizoluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

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