GUATEMALA- Guatemala’da Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bölgedeki bin 54 kişi tahliye edildi.

Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından, 3 bin 763 metre yükseklikteki Fuego'nun yeniden faaliyete geçtiği kaydedildi.

Yanardağın püskürttüğü sıcak kül bulutları, bölgedeki 100 bin kişiyi etkileyebilecek potansiyele sahip. Sivil savunma yetkilisi Oscar Cossio, bu bağlamda yanardağ yakınlarındaki beş yerleşim yerinden bin 54 kişinin tahliye edildiğini duyurdu

Bölgeden tahliye edilen yüzlerce kişi geçici sığınma merkezlerine alındı

Fuego Yanardağı'nda 2018'de meydana gelen patlamalar nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı

Adını İspanyolca ‘Ateş’ (Fuego) kelimesinden alan yanardağ, Chimaltenango, Escuintla ve Sacatepequez bölgelerinin arasında yer alıyor.

HABER: BÜLET ÇAMCI