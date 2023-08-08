Haber: Beyza Betül Cihan

Yanıklar, genellikle sıcak su, ateş, kimyasal maddeler veya güneş gibi etkenlerle oluşur. Yanık dereceleri, içerikler ne kadar bastırma etkisine bağlı olarak farklı düşüncelere tabi tutulur.

1. Derece Yanık: En hafif yanık türü. Yalnızca kabuğu en üst katmanı olan epidermis kabuğu. Cilt kızarır, şişebilir ve hafif ağrıya neden olabilir. Genellikle güneş yanıkları bu kategoriye girer. Tedavisi soğuk su ile soğutma, nem kremleri ve ağrı bitişleriyle yapılır. 2. Yüzey Derecesel Yanık: Bu yanıkta, epidermis ve dermiş adı verilen deri tabakaları alımı. Cilt kırmızı, şiş ve hortumlarla kaplanır. Şiddetli ağrı, su toplama ve kabuklanma görülebilir. Tedavi, temiz su ile soğutma, hastane yatakları ve doktor bezleriyle odaklanma. 2. Derece Derin Yanık: Bu tür yanıkta, epidermis ve dermis daha derinden yanık. Cilt kızarır, şişer ve hortumlar oluşur. Derin yanıklar nedeniyle cilt dokusu harap olabilir ve kurtuluş süreci daha uzun olabilir. Tedavi, cilt nakli gerektirebilecek kadar ciddi olabilir. 3. Derece Yanık: En ciddi yanık türü. Epidermis ve dermis tamamen aşınmaya, hatta bazen aşağıdaki dokulara da zarar verebilir. Cilt beyaz, kahverengi veya kararmış bir görünüm alır. Şiddetli ağrı hissedilmeyebilir, çünkü sinir ucunda da hasar görmüş olabilir. Tedavi cilt nakli, ameliyatlar ve uzun bakım gerektirebilir.