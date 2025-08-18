Beşiktaş yine bir kahır maçı mı oynar yoksa artık düzelmiş midir, düşüncelerinin maç önünü kapladığı bir akşamda siyah beyazlılar Eyüpspor karşısında uzatmalarda bulduğu golle lige üç puanla başladı!

Eyüpspor'un kısa paslarla defanstan çıkma taktiği, Beşiktaşlı oyuncuların ön saha presi ile kimi zaman kırılırken sahip oldukları toplarda organize olamamaları sonuca gitmelerine engel oldu.

Beşiktaş'ta Ole Hoca halen daha bireysel yeteneklere dayalı oyunun meyvelerini yeme derdinde! Geldiğinden bu yana sekiz ayda kendisinden takıma katılmış hiçbir şey olmadığı gibi takımın var olan özellikleri de kayboldu.

Siyah beyazlı takımın gol yemediği maç yok! Eyüpspor karşısındaki savunma dörtlüsünün her biri de saatli bomba tarzındaydı.

İki takımın kalecilerinin yer değiştiğini düşünürsek Beşiktaş sahadan en az beş gollü bir galibiyetle ayrılırdı ancak, siyah beyazlıların gol bulması da sadece ama sadece rakibin kısa paslarla defanstan çıkarken yaptığı hatalarla gerçekleşirdi. Zira, yaklaşık 100 dakika oynanan maçta Beşiktaş'ın organize olarak yaptığı iki tane atak vardı!

Oyunun sonlarına doğru maça dahil olan yeni transfer Taylan Bulut, iki senedir Svensson'un yapamadığını beş dakikada yaparak Abraham'a çizgiye inip orta kesti.

Maçın hakemi olarak atanan HUM için söylenecek çok şey var ama söylemenin de faydası yok! Maça atandığında tepki göstermeyen siyah beyazlı yönetim, bu kötü futbol sonrası zaten hedef saptırmak için hiçbir açıklama da yapmasın! HUM çaldı, yayıncı kuruluş da oynadı.

Beşiktaş'ta çok sorun var ve bunlar transfer yapılarak çözülmez, çözülemez! Yapılacak transferler sadece defoları geçici bir süre kapatır. Beşiktaş'ta çok ciddi bir şekilde otoriter hoca sorunu vardır.

Başkan ve yönetim istikrar konusunda haklı olabilir ama doğru kişi konusunda yanılıyorlar. Ole ile olmaz!