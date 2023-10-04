Haber: Mert Osman Erman

Bir soruşturma, 2002 ile 2008 yılları arasında ordu tarafından öldürülen 6,402 sivilin gerillalar gibi gösterildiğini ve öldürüldüğünü buldu.

Kurbanların bazılarının annelerinin katıldığı bir etkinlikte, savunma bakanı cinayetleri "utanç verici" olarak nitelendirdi.

"Onlar gerillalar değildi," dedi.

Kolombiya ordusunun komutanı Luis Ospina, "ulusal ordunun üyeleri tarafından gerçekleştirilen acı veren olaylar yaşandı ve yaşanmamalıydı" dedi.

Kurbanlar, çoğunluğunu Bogotá başta olmak üzere yoksul mahallelerden gelen genç erkeklerdi.

Onlar, Kolombiya'nın kırsal bölgelerine iş vaadiyle çekildi ve askerler tarafından infaz edildi. Ardından gerilla üniformaları giydirildi veya ellerine silah yerleştirildi.

Ordu, Devrimci Kolombiya Silahlı Güçleri (FARC) gerilla grubuna karşı savaşını kazandığı izlenimini vermek istiyordu.

Askerler, üstleri tarafından "öldürme oranlarını" yükseltmeleri için baskı altında olduklarını ve terfi veya fazladan izin günleri verilerek ödüllendirileceklerini ifade ettiler.

Yıllar boyunca, kurbanların yakınları sevdikleri hakkındaki gerçeğin bilinmesi için mücadele ettiler. Salı günü, Bogotá'nın ana meydanında düzenlenen bir etkinlikte, Kolombiya Savunma Bakanı Iván Velásquez onlara özür diledi.

"Burada kurbanların önünde, Kolombiya toplumunun önünde, uluslararası toplumun önünde özür diliyoruz," dedi Velásquez.

Kolombiya'nın ilk solcu başkanı olan Gustavo Petro, geç geldi ancak bunu bir "soykırım" olarak nitelendirdi ve özür diledi.

Venezuela sınırında infaz edilen ve gerillalar gibi gösterilen 19 genç erkeğin yakınları törende hazır bulundu.

Her biri sahneye çıktı ve öldürülen sevdiklerinin adını söyledi.

Bazıları özürün 15 yıldan fazla süredir verilmediğini ifade etti. Diğerleri, özrün eski devlet başkanı Álvaro Uribe'den gelmesi gerektiğini, çünkü çoğu "yanlış pozitif"in onun liderliği altında gerçekleştiğini ve o dönemin savunma bakanı Juan Manuel Santos'tan gelmesi gerektiğini söyledi.

"Özür dilemesi gereken kişi Juan Manuel Santos olmalıydı," diyen Elkin adlı oğlu 2008'de ölen Florinda Hernández, dedi.

Lucero Carmona, "bugün ailem ve ben bağış yapmıyoruz" dedi ve "savaşımız burada bitmez, bu suçları işlemek için emir veren gerçek suçluları bulmaya devam edeceğiz" dedi ve "yanlış pozitif" kurbanlarının annelerini temsil eden grup lideri Jackelin Castillo da "savaşımız burada bitmez, bu suçları işlemek için emir veren gerçek suçluları bulmaya devam edeceğiz" dedi.

Özel Barış Mahkemesi (JEP), 2016'da Kolombiya hükümetinin FARC gerillaları ile anlaşma parçası olarak kurulan bir geçiş mahkeme sistemi, "yanlış pozitifleri" araştırıyor.

Bugüne kadar güvenlik güçlerinin 700'den fazlası ifade verdi ve Ağustos ayında Kolombiya ordusunun eski komutanı General Mario Montoya, 130 "yanlış pozitif"in arkasında olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.