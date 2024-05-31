Baltacı, iş hayatında dijital dönüşüme katkı sağlayan yapay zeka çözümlerinin, işletmelerin çok çeşitli ihtiyaçlarına yanıt verebileceğine dikkati çekerek, "Örneğin, yapay zeka destekli sohbet botu ile ilave personel istihdamına gerek kalmadan müşteriler dinleniyor ve onlara cevap veriliyor. Pazarlama ve satış alanlarında, geçmiş performansa dair veriler ile hedeflenen satış rakamlarına ulaşabilmek için uygulanması gereken stratejilere de yapay zeka yardımıyla ulaşabiliyor." şeklinde konuştu.

Baltacı, yapay zekanın, insan analistlerden farklı olarak, veri setleri üzerinde 7/24 çalışabildiğini ve büyük veri kümelerini saniyeler içinde işleyebildiğini aktardı.

EY olarak müşterilerine sundukları yapay zeka çözümlerinin, piyasada anlık değişiklikleri tespit ederek, bu bilgileri müşterilerinin stratejik karar alma süreçlerine entegre edebildiğini dile getiren Baltacı, "Örneğin, perakende sektöründe bir müşterimiz için geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı tahmin sistemi, tüketici talep trendlerini analiz ederek stok yönetiminde yüzde 30'a varan verimlilik artışı sağladı." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka iş dönüşümünün merkezinde yer alıyor"

Baltacı, veri ve yapay zekanın iş dönüşümünün merkezinde yer aldığını gelecekte, yapay zeka teknolojilerinin, daha da otonom hale gelerek karmaşık karar alma süreçlerinde merkezi bir rol oynayacaklarını belirtti.

EY olarak bu alana yaptıkları yatırımlarla, müşterilerinin dijital dönüşümlerini desteklediklerini ve onları yeni iş modellerine uyum sağlamaya hazırladıklarını aktaran Baltacı, "Yapay zeka, özellikle tedarik zinciri yönetimi ve müşteri hizmetleri alanlarında devrim yaratarak işletmelerin veriye dayalı daha stratejik kararlar almasını sağlıyor." dedi.

Yapay zekanın, raporlama süreçlerinde devrim yaratarak şirketlere anlık pazar verileri üzerinden derinlemesine analizler sunduğunu, bu sayede tahminsel raporlamayı mümkün kıldığına dikkati çeken Baltacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yaklaşım, özellikle finans sektöründe müşterilerimizin karar alma süreçlerini hızlandırıyor ve raporlama hatalarını minimuma indiriyor. Örneğin, uyguladığımız yapay zeka tabanlı bir sistem, müşterimizin finansal raporlama süresini yüzde 40 azalttı ve rapor doğruluğunu önemli ölçüde artırdı. Yapay zeka, modelleme ve tahminleme de oldukça yüksek başarı oranları sunuyor. Bu teknolojiler, özellikle finans ve perakende sektörlerinde, pazar değişikliklerini öngörmede ve buna uygun stratejiler geliştirmede kritik rol oynuyor.

Örneğin enerji sektöründe bir müşterimiz için geliştirdiğimiz yapay zeka modeli, piyasa talep tahminlerinde yüzde 35'ten fazla doğruluk sağladı ve bu sayede müşterimizin yatırım getirisini önemli ölçüde artırdı. Yapay zeka, sürdürülebilir ve akıllı iş pratiklerini teşvik eden küresel ekonomik ve sosyal hedeflerle uyumlu bir şekilde iş dünyasını dönüştürmeye gelecekte de devam edecek."