İSTANBUL - Dünya genelinde sağlıktan, bankacılığa, savunma sanayiden, ulaşım ve tarıma pek çok alanda insan hayatını kolaylaştıran yapay zekâ teknolojileri birçok bilinmezi de içinde barındırıyor. Yapay zekâ ürünleri hız, zaman yönetimi ve verimlilik konularında kullanıcılara avantaj sağlarken teknolojiye hâkim ülkeler üstünlükleriyle sektörde adından söz ettiriyor. Beykoz Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) bünyesinde açılacak “Yapay Zekâ ve Akıllı Teknolojiler Atölyesi” ilçedeki çocuk ve gençlere, her geçen gün baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı yapay zekâ teknolojilerinin kapılarını aralayacak. Bilgisayar mühendisleri tarafından verilecek eğitimlerden ilçedeki 7. 8. ve 9. sınıf öğrencileri yararlanacak.

6 hafta sürecek

6 hafta sürecek atölye çalışmaları, “Yapay Zekâ ve Akıllı Teknolojilerin Temel Kavramları,” “Makine Öğrenmesi” ve “Derin Öğrenmeye Giriş”, “Görüntü İşleme ve Görsel Tanım” “Grup Oluşturma ve Proje Dağıtımı” ve “Yapay Zekâ ve Etik” konu başlıklarında gerçekleşecek.

Son başvuru tarihi 12 Temmuz

Çavuşbaşı BEYSEM hizmet binasında açılacak atölyede yapay zekâ dünyasına adım atacak öğrenciler akıllı teknolojiler alanında bilgi ve becerilerini geliştirirken, uzun vadede yerli ve milli teknolojiler için yeni yeteneklerin keşfedilmesi de sağlanacak. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve ilgi çekici uygulamalarla dolu oturumlarda yapay zekânın potansiyelini deneyimleyecek ve grup çalışmalarında yeni projeler geliştirme fırsatı bulacak. Sınırlı sayıda kişiye verilecek eğitimlerden yararlanmak isteyen çocuk ve gençlerin 12 Temmuz’a kadar www.beysem.com adresinden on-line olarak başvuruda bulunması gerekiyor.

HABER: ERCAN AYDIN