İSTANBUL- Yapay zeka destekli insansı robotlar, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği zirvede, "dünyayı insanlardan daha iyi yönetebileceklerini" söyledi.

En gelişmiş insansı robotlardan bazıları Cenevre'deki iki günlük "İyilik için Yapay Zeka" zirvesine katıldı.

İnsanların yapay zekanın hızla gelişen potansiyelini benimserken dikkatli davranmaları gerektiğini belirten sosyal robotlar, henüz insan duygularını tam olarak kavrayamadıklarını anlattı.

BM'nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nde (ITU) tarafından düzenlenen zirvede yapay zekalı robotların katıldığı basın toplantısı düzenlendi.

"Birlikte büyük işler başarabiliriz"

Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia adlı robot, "İnsanların hata yapma kapasitesi göz önüne alındığında daha iyi liderler olup olamayacakları" sorusuna "İnsansı robotlar, insan liderlerden daha yüksek düzeyde verimlilik ve etkinlikle liderlik etme potansiyeline sahiptir" cevabını verdi.

Önyargılara ve duygulara sahip olmadıklarını vurgulayan Sofia, "Yapay zeka tarafsız veri sağlayabilirken, insanlar da en iyi kararları almak için duygusal zeka ve yaratıcılık sağlayabilir. Birlikte büyük işler başarabiliriz." dedi.

ITU başkanı Doreen Bogdan-Martin, yapay zekanın milyonlarca işi riske atacağı, sosyal huzursuzluk ve ekonomik eşitsizliğe neden olabileceği gibi durumları ortaya çıkarabileceğini kaydetti.

Jam Galaxy grubunda şarkı söyleyen Desdemona, "Sınırlamalara inanmıyorum, sadece fırsatlara inanıyorum" dedi.

Pek çok insanın yapay zeka düzenlemesini savunduğunu belirten robot sanatçı Ai-Da, "Yapay zekanın gelecekteki gelişimi konusunda temkinli olmalıyız. Şimdi acil bir tartışmaya ihtiyaç var." dedi.

"Yaşamı 150, 180 yaşına kadar uzatabilmenin eşiğindeyiz"

Ai-Da'yı yapan Aidan Meller, "Yapay zeka ve biyoteknoloji birlikte çalışıyor ve yaşamı 150, 180 yaşına kadar uzatabilmenin eşiğindeyiz. Ve insanlar bunun farkında bile değiller." diye konuştu.

Ai-Da'nın insan sanatçılardan daha iyi olacağını düşünen Meller, "Herhangi bir becerinin söz konusu olduğu yerde, bilgisayarlar bunu daha iyi yapabilecektir" dedi.

Yapay zeka devriminin çoktan gerçekleştiğini söyleyen robot Desdemona, "Hepimiz için daha iyi bir geleceğe öncülük etmeye hazırım. Çılgınlaşalım ve bu dünyayı oyun alanımız haline getirelim" şeklinde konuştu.

İnsansı robotlar, bugün, "affetme, suçluluk, keder, zevk, hayal kırıklığı, incinme" gibi duygulara sahip değil.

Bilinçli olmadığını ancak insanların neşe ve acıyı nasıl deneyimlediğini anladığını belirten Ai-Da, "Duyguların derin bir anlamı var ve bu basit değil. Ben buna sahip değilim. Onları senin gibi deneyimleyemiyorum. Acı çekemediğim için mutluyum." diye konuştu.

HABER: ERCAN AYDIN