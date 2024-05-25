Film festivalleri ve vizyon filmlerinin yanı sıra konserler ve sahne performanslarının da vazgeçilmez salonu Atlas 1948, merakla beklenen tiyatro oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. 5 Haziran 2024’te saat 20.30’da; yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği Nazan Kesal’ın sahnede devleştiği tek kişilik oyun “Yaralarım Aşktandır”, İran şiirinin isyânkar sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini, Atlas 1948 sahnesine taşıyor.
Prodüksiyonunu Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda, aynı iklimde açıp solan hepimizin hikâyesi anlatılıyor. Baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin hikâyesi… Toprağa emanet edilmeyi bekleyen, ölüsüne bile tahammül edilemeyen, Füruğ Ferruhzad kendi arafında ömrünün şiirini yazacak ve aklınızdan çıkmayacak sözler fısıldamak üzere sahnede olacak. Furuğ hepimize cesaret vermeye, “Kuş ölür, sen uçuşu hatırla“ demeye geliyor.
Oyun Süresi: 75 dk./ Tek perde
Yaş Sınırı: 12+
Oynayan: Nazan Kesal
Yazan: Şebnem İşigüzel
Yöneten: Berfin Zenderlioğlu
Işık ve Dekor Tasarım: Cem Yılmazer
Müzik: Burçak Çöllü
Yönetmen Yard: Deniz Biber
Kostüm Tasarım: Natali Yeres
Hareket Düzeni: Dicle Doğan
Afiş Fotoğrafı: Dilan Bozyel