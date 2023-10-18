Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta tüketici hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan dolarla kredi çeken bir iş insanı, döviz kurlarında yaşanan artış sonrası taksitlerini ödemekte güçlük çekmesi üzerine mahkemeye başvurarak, kalan taksitleri Türk Lirası üzerinden ödemek istemiştir.

Fakat Yerel Mahkeme davacının davasını reddettir. Davacı taraf yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı Yargıtay’a taşıdı. Yüksek Mahkeme, başvuru üzerine emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda, dövizle kredi çekmenin sonuçlarının öngörülmesi gerektiğine dikkat çekerek, başvuruyu reddetti. Söz konusu davaya ilişkin emsal nitelik teşkil eden kararı örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.

Son dönemde karşımıza çok sık çıkan ve artan döviz kurları neticesinde tüketici hukukuna ilişkin vakalarına bir yenisi daha eklenmiştir. Yargıtay tarafından tüketici hukuku konusuna ilişkin özellikle artan döviz kurları sebebiyle yabancı para kredilerinin ödenememesi sebebiyle Türk parasına uyarlanması davaları konusunda önemli bir karar bulunmaktadır.

Davacı 2016 yılında 4 ayrı işlem halinde yaklaşık 1 milyon dolar kredi kullanmıştır. Dolar kurunda yaşanan artış sonrası, ödemede güçlük çeken davacı, mahkemeye başvurarak kalan taksitlerini Türk Lirası olarak ödenmesini talep etmiştir. Banka, davacının mevcut sözleşmeye aykırı bir biçimde uyarlama talep etmesinin hukuken mümkün olmadığını savunmuştur.

Yerel Mahkeme, dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığı, kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça sözleşmenin yapıldığı sırada göz önüne alınması gerektiğine hükmederek, davacının davasını reddetmiştir. Davacı yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine götürmüştür. Davacının itirazı neticesinde, Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti.

Davacı istinaf mahkemesinden olumlu bir yanıt alamadığından davayı Yargıtay’a taşıdı. Yüksek Mahkeme de bu başvuru üzerine emsal niteliğinde bir karara imza attı.

“Basiretli tacirin dövizle kredi çekerken kur artışındaki artışları hesaba katması gerektiğine” dikkat çeken Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onadı.