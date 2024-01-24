Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta kira hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım. Yargıtay Hukuk Dairesi, Yargıtay, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Evi ya da iş yerini boşaltsa da anahtarı teslim ettiğini belgelemeyen kiracının kira bedelinden yükümlü olacağı belirtildi.

Kiracı taraf kiralamış olduğu iş yerindeki tüm eşyalarını alarak taşınmazı tahliye etti. Fakat kiracı kiralanan taşınmazdaki anahtarı iade etmediği gibi bu durumu dükkân sahibine de haber vermemiştir. Dükkân sahibi taraf anahtarı teslim etmeyen kiracı aleyhine icra müdürlüğü vasıtasıyla icra takibi başlatmıştır.

Dükkân sahibi, aynı zamanda eski kiracısından 11 aylık kira bedelinin tahsilini icra takibi ile talep etmiştir.

Eski kiracı da iş yerini 11 ay önce sözleşmeye uygun şekilde boşalttığını, borcunun olmadığını belirterek kendisi aleyhine yapılan icra takibine itiraz etmiştir.

İtirazlar üzerine devreye giren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emsal nitelikte bir karara imza atmıştır. Kiracının tahliye sonrası anahtarı mülk sahibine teslim ettiğini belgelendirmesi gerektiği vurgulamıştır.

Bu ispatlanmadığı için alacaklı tarafından bildirilen tahliye tarihinin kabul edileceği sonucuna varılmıştır.