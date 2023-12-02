Haber: Damla Oya Erman

Adı LHS 3154 b olan bu gezegen, Dünya'nın 13 katı kadar kütleye sahip, yani Güneş Sistemi'ndeki buz devi Neptün ile benzer bir kütleye sahip. Ancak ilginç olan şu ki, bu dev gezegen, güneşten dokuz kat daha küçük olan bir cüce yıldızın etrafında sıkı bir yörüngede dönüyor.

LHS 3154 b'nin, ışık yılı uzaklıktaki 51 konumundaki ebeveyn yıldızı LHS 3154'e olan kütlesel oranı, Dünya ile Güneş arasındaki kütlesel orandan tam 100 kat daha büyük. Bu durum, bilim insanlarının önceki düşünce modellerine meydan okuyarak, böylesine küçük bir yıldızın etrafında bu kadar büyük bir gezegenin var olabileceğini gösteriyor. Bu keşif, evren hakkındaki bilgi eksikliğini vurgulayarak şaşırtıcı bir noktaya işaret ediyor.

Yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu zorlayan bu durum, genellikle gaz ve toz bulutlarının yoğun alanlarının kendi yerçekimi altında çökmesiyle oluşan yıldızların protoplânet diski olarak adlandırılan bir kalıntı malzeme diski ile çevrili olduğunu gösteriyor.

Ancak LHS 3154 b'nin ağır gezegen çekirdeğine sahip olduğu belirlendi ve bu durum, gezegen oluşturan diskin, mevcut modellerin öngördüğünden daha fazla katı malzeme barındırması gerektiği anlamına geliyor. Bu durum aynı zamanda yıldızların nasıl oluştuğuyla ilgili soruları da gündeme getiriyor, çünkü LHS 3154'ün orijinal protoplanet diskinin toz-mass ve toz-gaz içeriği oranları, bir Neptün benzeri dünyayı doğurmak için öngörülerden on kat daha yüksek olmalıdır.

LHS 3154 b'nin tespiti, Habitable Zone Planet Finder (HPF) adlı bir astronomik spektrograf kullanılarak gerçekleştirildi. Bu enstrüman, soğuk yıldızların çevresinde dönen eksogezenleri tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır.

LHS 3154 b'nin keşfi, bu enstrümanın önemli eksogezen sonuçları sunma potansiyelini gösteriyor ve bu sonuç, enstrümanın tüm beklentileri aştığını söyleyen bir takım üyesi tarafından vurgulanıyor. Bu keşif, mevcut gezegen oluşumu teorilerine sıradışı bir test sunarak, HPF'nin en yaygın yıldızların gezegen oluşturmasını nasıl keşfedeceğini ve bu gezegenleri nasıl bulacağını gösteriyor.