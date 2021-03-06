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BABA HABER MAGAZİN KÜLTÜR SANAT SİYASİ ve TARAFSIZ GAZETE PEK YAKINDA ÇIKIYOR!

Baba Haber Gazetesi ulusal ve aylık olarak yayını sürdürecektir

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Mart 2021 Cumartesi 15:09
0 Okunma
BABA HABER MAGAZİN KÜLTÜR SANAT SİYASİ ve TARAFSIZ GAZETE PEK YAKINDA ÇIKIYOR!

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU

Kısa adı Tüm San Der olan ( Tüm Sanatçılar Derneği ) ve Genel Başkanı İmtiyaz sahibi Cahit Baba tarafınca ve Dernek Başkanlarımızca üyelerimize aylık ve ulusal ‘’ Baba Haber Magazin Kültür Sanat Siyasi Tarafsız Gazete pek yakında yayın hayatına başlayacaktır. Baba Haber Gazetesi ulusal ve aylık olarak yayını sürdürecektir

Değerli ‘’ Baba Haber ‘’ Gazetesi okurlarımız, ilginizi çekecek birçok devasal kategoriler ve içeriklerinden faydalanabileceksiniz

RENKLİ REKLAM RENKLİ FİRMA

Baba Haber Gazetesi, 12 sayfa renkli olarak yayınlanacak ve sizlerin yayınlatmak istediğiniz firmanızın reklamını gazetemizde uygun bir fiyatla yayınlatabilirsiniz

Tüm Sanatçılar Derneği Genel Başkanı
Baba Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Cahit Baba

Tel. 0 541 836 76 06

Tüm Sanatçılar Derneği
Gaziantep Basın Haber Sorumlu Başkanı
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BABA HABERMagazinKültürSanatSİYASİTARAFSIZGazeteYAKINDANihat IlikcioğluYeni Çağrı
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