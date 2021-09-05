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Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüler ortaya çıktı

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki selin, ilçeye ulaşmadan yaklaşık 13 kilometre mesafedeki köyde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Eylül 2021 Pazar 16:22
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Bozkurt'taki sel felaketinin yeni görüntüler ortaya çıktı

KASTAMONU, (DHA)-


Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Selin Bozkurt'a ulaşmadan önceki görüntüleri, ilçeye yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, selin Bozkurt'ta ulaşmadan ve felakete dönüşmeden önceki anları yer alıyor. Görüntüyü çeken kişilerin "Nasıl geliyor. Ağaçlar yıkıldı. Köprü de gitti" dediği duyuluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BozkurtKastamonuSel FelaketiYeni GörüntülerYeni Çağrı
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