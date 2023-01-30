KAÇOK, Mardin’de kadın ve gençler ile buluştu

İZMİR

ASLI MERCAN SARI

Mardin Kızıltepe Günlüce Köyü Günlüce Ortaokulu'nda (KAÇOK) Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği ismini Kıvanç Karagöz Kütüphanesi koyduğu kütüphane açılışını Türkiye'nin dört bir yanından gelen üyeleri gönüllüleri, bürokrasi, okul yönetimi, öğretmenleri ve öğrencilerin katılımıyla açtı.

Türkiye'nin dört bir yanından KAÇOK Üyelerinin ve misafirlerinin katıldığı kütüphane açılışında; Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Sarı ve Başkan Yardımcısı Hazal Karadağ Yurdagül "Kaçok Derneği olarak Türkiye'nin dört bir yanında "HER ÇOCUK GELECEĞE DAİR UMUDUMUZ" diyerek başlattığımız projede sırada Mardin vardı. Mardin Kızıltepe Günlüce Köyü Günlüce Ortaokulu'ndaki evlatlarımızın yüzünde gülümseme olduk. Projeyi sayın Mardin Kızıltepe Günlüce Ortaokulu okul Müdürü Abidin Aydoğan desteği ile omuz omuza bir aylık kısa sürede bitirdik.

Türkiye'nin doğusunda olan çocuklarımıza da dokunacağız dedik. Onlar da geleceğe dair en büyük umudumuz dedik.

Açılışta bir çok yönetim kurulu ve üyelerimizden misafirler vardı ama doğusundan batısına ve yurtdışında dev bir ekip yanımızda arkamızda. İnsanlar el ele tutuşunca, birlik olunca sonsuza uzanabiliyorlar bunu defalarca tecrübe ettik.

Yine aynı şekilde o gururu yaşadık.

Bir çocuğu mutlu etmek dünyanın en kolay, en sebepsiz, en huzur veren anı olabilir.

Sırf bir çocuk mutlu olsun diye harcanan bir zaman, en kaliteli zamandır bizce.

Birinci dönem kapanışı büyük mutlulukla yaptık. Yeni döneme çocuklarımız oluşturduğumuz kütüphane ile çok mutlu başlasın.

MARDİN'DE 4 OKULDA BOT MONT DESTEĞİ YAPTIK

Mardin Kızıltepe Günlüce İlkokulu, Mardin Kızıltepe Misakı Milli Ortaokulu, Mardin Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu, Mardin Cevizlik Şehitler Ortaokulu'nda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize mont bot teslimatını yaptık. Sıcacık oldu yüreklerimiz.

KÜTÜPHANEMİZİN İSMİ NEDEN KIVANÇ KARAGÖZ KÜTÜPHANESİ?

Kıvanç KARAGÖZ, 4 yıl önce elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Ayşe ve Recep Karagöz çiftinin tek evladıdır. Ayşe Hanım evladının adının bir okulun kütüphanesinde yaşatılmasının onun için çok önemli olduğunu ifade edip bu anlamda KAÇOK Başkan Yardımcısı Hazal Demet Yurdagül'den neler yapabileceği konusunda fikirler alıp sonrasında Mardin Kızıltepe Günlüce Ortaokulu'nun Kütüphanesinin en önemli desteğini bizlere ulaştırmıştır. "Çocuklar okudukça evlâdım huzur içinde yatacaktır" diyen Ayşe Karagöz hanımefendiye KAÇOK derneği olarak gücümüze güç kattığı için teşekkür ediyor, merhum Kıvanç KARAGÖZ rahmetle yâd ediyoruz.

KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ MARDİN'DE KADINLAR VE GENÇLER İLE BULUŞUYOR DEDİK.

MARDİN Valiliği ile Mardin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü katkılarıyla, yönetim kurulu üyemiz Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Eczacı Sara Pour ile Mardin'in asırlık binası Tarihi Genç Ofiste seminerimizde doğu illerinde yaşayan tüm dostlarla amaca hizmet eden kendimizi anlatabildiğimiz, anlaşabildiğimiz değerli anlar yaşadık.

Yaraları beraber sarıp, haklarınızı en doğru şekilde sizlere anlatma yolunda mücadele edeceğiz.

Kütüphane organizasyonunda en büyük emeği olan bir aylık süreci uzakta olmamıza rağmen çok sistemli yürüten Mardin Kızıltepe Günlüce Ortaokulu Okul Müdürü Abidin Aydoğan'a teşekkür ederiz. Akabinde değerli bürokrasiye, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, katılım sağlayan tüm misafirlerimize, yanımızda bulunan bot mot desteği konusunda büyük katkıları olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne (KOSTÜ), KAÇOK Derneği yönetim kurulu üyemiz, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr Eczacı Sara Pour'a, değerli tüm bağışçılarımıza, gönüllülerimize bin teşekkürlerimizle. Son olarak bizi kucaklayan değerli Mardin Halkına, Mardin Nusaybin Ekibine Hülya Hanım'a, Adıyaman'dan gelerek yanımızda olan Doğu illeri Kordinatörümüz Yazar Şair Murat Kayış Beyefendiye ilgi, samimiyet misafirperverlikleri ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz.