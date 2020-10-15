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TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KAYAK MERKEZİ ERZURUM’A HAVA YOLU ULAŞIM SIKINTISI SON BULDU

Kış turizminin önemli destinasyonlarından Erzurum, yenilenen havalimanı pistiyle sisli ve olumsuz hava şartlarında dahi uçakların güvenle inişlerini sağlayarak hava yoluyla ulaşım problemini ortadan kaldırdı

Elif GÜNAY
Elif GÜNAY
15 Ekim 2020 Perşembe 14:13
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TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KAYAK MERKEZİ ERZURUM’A HAVA YOLU ULAŞIM SIKINTISI SON BULDU

ERZURUM- Erzurum Havalimanı, CAT3 sistemiyle yapılarak İstanbul Havaalanı teknolojisiyle aynı standartlara ulaşan pisti sayesinde Palandöken’de yeni kayak sezonunda ulaşım sıkıntısı yaşamadan yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye’de hem kar kalitesi hem de havalimanından dağa kolay şekilde ulaşımı bakımından tercih edilen tatil noktalarından Palandöken, yenilenen havalimanı pistiyle bu sezon hava muhalefetine takılmadan hizmet veriyor. Bu durumun turizm adına olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Sway Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Berke Dikmen: “Erzurum’da uçakların pistte yaşadığı sorunlar havalimanındaki yenilenmeyle birlikte artık son buldu. Bu durum otellerdeki taleplere de olumlu etki etti. İnsanların Palandöken gibi eşsiz bir kış tatili rotasını tercih etmesinin önündeki en önemli engel de ortadan kalkmış oldu. Erzurum uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekerek olumlu ivme yakaladı.” dedi.

ELİF HAYVALI

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ErzurumPalandökenBerke Dikmen:
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