Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1392
ALTIN
502.080
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.1402
EURO
10.4450
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
TÜBİTAK personel alıyor
TÜBİTAK personel alıyor
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı...

Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Haziran 2021 Cumartesi 14:33
0 Okunma
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ‘Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanıp, arıcılığa başlayan üniversite mezunu Hacer Es (30), 7 yıldır kovan sayısını 40’tan 60’a çıkardı.

İlçenin Eski Kışla Mahallesi'nde yaşayan Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Hacer Es, bir süre iş aradıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Genç Çiftçi Projesi’nden yaralandı. Proje kapsamında kendisine 40 kovan verilen Es, arıcılığa başladı. Geçen zaman içinde kovan sayısını da 60 çıkaran Es, yaptığı işten ve kazandığı gelirden memnun olduğunu anlattı. Es, “Üniversiteyi bitirdikten sonra iş arayışlarına başladım. Uygun bir iş bulamayınca da devletin sağladığı destekle arıcı olmaya karar verdim. Çalışmalar başladım, karşılığını da alıyorum. Yetkililere sağladıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
üniversite Mezunu HacerArıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Biz ve Geleneklerimiz' Fotoğraf Yarışması
'Biz ve Geleneklerimiz' Fotoğraf Yarışması
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında
Health in Globe’dan Cüneyt Deniz: “Türkiye Sağlık Turizminde Lider”
Health in Globe’dan Cüneyt Deniz: “Türkiye Sağlık Turizminde Lider”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans