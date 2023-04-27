Ankara

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlılık alanındaki öncelikli yaklaşımlarının, bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanma ilkesi çerçevesinde yaşlanma sürecini geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Yanık, "Bakanlık olarak yaşlıların, aileleri ve yakınlarıyla, bulundukları çevrede, aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde yaşlanma sürecini geçirmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda politika ve hizmetlerin belirlenmesi, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmaları hak temelli bakış açısıyla, farklı yaşlı profillerinin farklı ihtiyaçlarını gözeterek yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, 2022 sonu itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 9,8'inin 65 yaş ve üzeri olduğunu, Türkiye'de ise 65 yaş ve üzeri yaklaşık 8,5 milyon kişi bulunduğunu aktardı.

Bu sayının, ülke nüfusunun yüzde 9,9'unu oluşturduğunu ifade eden Bakan Yanık, Bakanlık olarak Türkiye'deki yaşlı nüfusun haklarını etkin kullanmalarını sağlayarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Daimi Çalışma Grubu Bürosu'nda temsil edilen 8 devletten birisi olduğunu kaydeden Yanık, Büro'nun bu yıl ki toplantısının, Türkiye'nin ev sahipliğinde, 8 devletten temsilcilerin katılımıyla 27-28 Nisan 2023'te yapılacağını bildirdi.

Derya Yanık, "Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz, yaşlılık alanında üst düzey bir politika belgesi olarak ulusal bakış açımızı ortaya koyan ve yaşlılık alanındaki hedeflere ulaşmak için belirlenen faaliyetleri içeren ilgili tüm paydaşların katkı sağladığı Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı'mızı 29 Nisan'da kamuoyuyla paylaşacağız." bilgisini verdi.

Yaşlanma Vizyon Belgesinin, "Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma", "Toplumsal Hayata Katılım", "Herkes için Yaş Dostu ve Erişilebilir Ortamlar", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar", "Yaşlı Hakları", "Uygulama ve İzleme" olmak üzere 6 politika alanında, 16 hedef ve 51 eylem alanından oluştuğunu ifade eden Bakan Yanık, bu belge doğrultusunda oluşturulan Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı'nın da 2023- 2025 yılları arasında gerçekleştirilecek 183 faaliyeti içerdiğini kaydetti.

AA