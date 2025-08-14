Bir arkadaşımın babası uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde hastanede yoğun bakımda yatıyor.

Aile perişan. Ne yedikleri yemekten tat alabiliyorlar ne de doğru düzgün uyuyabiliyorlar. Tüm vakitleri hastane koridorlarında geçiyor. En kötüsü de yaşanan belirsizlik. Daha ne kadar hastanede yaşayacaklar belli değil. Elleri yüreklerinde doktorun, hastanızı alın eve götürün bizden bu kadar demesinden korkuyorlar.

Çok zor bir durum bu!

Hastanede bir şekilde bakılıyor, ya eve gönderilirse, o zaman ne olacak?