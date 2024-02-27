Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İmranlıspor'un 3-0 galibiyetiyle sürerken hakemin tatil ettiği maçta Gineli futbolcu İbrahim Yattara , karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Guaguas'ı konuk edecek

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Guaguas'ı konuk edecek

Hafta sonu Cumhuriyet Üniversitesi Stadı'nda oynanan İmranlıspor -Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü maçının 70. dakikasında rakip oyuncunun sahayı geç terk etmesinden dolayı itirazda bulunan ve kırmızı kart göstereceği sırada hakem Batuhan Bolat'a yumrukla saldırdığı için gözaltına alınan Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü takım kaptanı Emre Uyanık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.