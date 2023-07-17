İSTANBUL- Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Nazlı Ahmadova, pişik ve isilik ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.

Bebeğinizin bez bölgesindeki kızarıklığa dikkat!

Pişik, derinin sağlıklı ve esnek yapısının bozulup iltihaplanmasıyla ortaya çıkan döküntü ve kızarıklık anlamına gelmektedir. Bebeklerde idrar kaçırma ile ilgili olabilmektedir. Bebeğin bez bölgesinde kızarıklık veya daha ağır bulgularda açık yaralar ortaya çıkabilmektedir. Hafif pişik sorunlarında döküntüler 3-4 günde kendiliğinde düzelirken, sorun daha uzun sürerse tedavi edilmesi gerekmektedir.

5 önlem ile pişiğin önüne geçilebilir

Havalandırma Petrolatum, çinko oksit veya lanolin içerikli bariyer krem kullanımı Su ve pamuk veya tek kullanımlık su emdirilmiş mendil ile bez bölgesinin temizlenmesi Kullanılan bezin özelliğine ve bez değişim sıklığına dikkat edilmesi Ailelerin bez dermatiti oluşumunun önlenmesi ve tedavisi konusunda bilgi edinmesi

Bez bölgesinin açık bırakılarak kuruması pişiği geçirebilir

Bebeğin pişik bölgesinin düzelmesi için ıslak bezlerin eskisinden sık değiştirilmesi gerekmektedir. Bez değiştirildiği sırada bebeğin altını temizlemek için sadece ılık su kullanılması önerilmektedir. Deriyi fazla tahriş etmemek için ıslak veya kuru mendil kullanılmamalıdır.

Bez değişimi sırasında temizleme veya yıkamanın ardından bölge açık bırakılarak kendi kendine kuruması sağlanmalıdır. Kuruduktan sonra deriye, kalın bir tabaka oluşturacak şekilde koruyucu kremler kullanılabilir.

Yüksek emme kapasitesi bulunan bezlerin tercih edilmesi bebeğin altının ıslak kalmaması ve pişik olmaması için önemlidir. Pişik olan bebeğin altının sıkı bağlanmaması önerilmektedir. Sıkı bağlanan bezlerde idrar veya gaita deri ile daha fazla temas etmektedir. Bu da pişik veya yara oluşumuna neden olabilmektedir.

Yaz aylarında isilik sık görülüyor

Derideki ter bezi kanallarının herhangi bir seviyede tıkanmasına bağlı olarak görülen döküntülere isilik ismi verilmektedir. İsilik bebeklerde ateşli hastalık sonrası, sıcak ve nemli ortam, aşırı terleme ve hava almayan kıyafetlerin giyilmesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Vücudun çevresel sıcaklığının artmasına karşı ısı dengesini sağlamak için fazla ısıyı ter bezlerinden salgılanan ter ile birlikte dışarıya atmaktadır. Ter kanallarındaki tıkanıklık nedeniyle dışarıya atılan ter cildin alt katmanlarından üst tabakasına sızarak kabarıklıklara ve döküntülere yol açabilmektedir. Etrafı kırmızı içi sıvı dolu kabarcıklar, kaşıntı, batma ve karıncalanma hissi, daha ağır seyreden durumlarda iltihaplı döküntüler, ateş, titreme, bulantı veya ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

İsilik tıbbi müdahaleye gerek kalmadan ortadan kaybolabilen bir problemdir. Kaşıntı, yanma ve diğer şikayetlerin sürmesi ya da artması durumunda isilik tedavisi için uzmanlara başvurulmalıdır. Hastanın serinletici losyonlar veya kremler kullanılması önerilmektedir.

HABER: BÜLENT ÇAMCI