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Tüpraş kimin, ne zaman özelleşti?

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Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren milli yelkenciler şöyle:

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torbole şehrinde yapılan organizasyonu milli sporcular 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

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