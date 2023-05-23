Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda davetli büyükelçi katıldı.

Kuzey ile Güney Yemen'in birleşmesinin 33. yıl dönümü münasebetiyle düzenlen kutlama, Yemen ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, "Yemen'in kuzey ve güney birleşmesi, milli mücadelenin birikmiş adımlarının sonucu olarak olmuştur ve tüm Yemen halkının özlem duyduğu özgürlük, adalet ve eşitliği sağlayan 26 Eylül ve 14 Ekim devrimlerinin hedeflerini tamamlamıştır." dedi.

Yemen'in birliğine vurgu yapan Turiq, bu birliğin bozulmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Büyükelçi Turiq, "Yemen'in birliğine, güvenliğine ve istikrarına verdiği destekten dolayı Türk hükümetine ve halkına teşekkür ediyoruz ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde de başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Kutlamaya büyük ilgili gösteren Yemenlilerin bazıları, etkinliğe ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

Kutlamanın sonunda misafirlere Yemen'in yöresel yemekleri ikram edildi.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın birleşmişti.

AA