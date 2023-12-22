Haber: Damla Oya Erman

Ancak Mart 2024'te başlayacak olan yeni bir hızlı tren uzantısı sayesinde, bu bölgenin birçok güzelliklerini deneyimlemek daha da kolaylaşacak.

Hokuriku Shinkansen uzantısı, 1997 yılına kadar dayanıyor ve o zamanlar Nagano Shinkansen olarak adlandırıldı. Bu hat, 1998 Nagano Kış Olimpiyatları için prefektürü Tokyo'ya bağlamak amacıyla inşa edildi. 2015 yılında genişletilen hat, Hokuriku Shinkansen olarak adlandırıldı ve Niigata ve Toyama prefektürlerinden geçerek Ishikawa prefektüründeki Kanazawa İstasyonu'nda sona erdi.

2024 uzantısı, Fukui prefektüründeki Tsuruga İstasyonu'nda sona erecek ve 125 kilometre (78 mil) ray ekleyerek uluslararası ziyaretçiler için yeni seyahat fırsatları sunacak. Tokyo'dan Tsuruga İstasyonu'na olan yolculuk, mevcut demiryolu seyahat sürelerinden 51 dakika daha hızlı olan üç saat sekiz dakika sürecek.

Hokuriku Shinkansen'ın bölgeye etkisi, özellikle hat Kanazawa şehrine uzatıldığında, Ishikawa prefektüründe belirgin bir şekilde görüldü. 2015'te Kanazawa Shinkansen istasyonunun açılmasından bir yıl önce, bölge 2019'dan 3.3 milyon daha fazla turist kaydetti.

Hokuriku'nun sıcak su köyleri de yeni uzantının dikkat çektiği noktalardan biri. Bu köyler arasında Komatsu İstasyonu ve Kaga Onsen İstasyonu çevresinde dört tane (Awazu, Yamanaka, Yamashiro ve Katayamazu) ve Fukui prefektüründeki Awara Onsen'de bir tane bulunuyor.

Hoshino Resorts'taki bir yetkili, "Ucuzdan lüks ryokan'lara kadar birçok sıcak su tatil köyü, seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sıralanmış durumda ve Mart 2024'te Shinkansen hattının uzatılmasıyla bu alanları ziyaret etmeyi bekliyoruz," diyor.

Aynı zamanda, beş sıcak su tatil köyünde konaklayan gece misafirlerinin sayısının 2024'te, 2019'un öncesi Covid dönemine kıyasla yaklaşık 400,000 artarak 3 milyon olması bekleniyor.

Ishikawa'daki dört yüzyıllık KAI Kaga, bu onsen ryokanlarından biri ve yeni Shinkansen hattının, bölgeye Japonya dışından gelecek müşterilere bu cazip yerleri tanıtma fırsatı olduğunu söylüyor.

Fukui prefektürünün Shinkansen hattındaki istasyonları – Awara Onsen İstasyonu, Fukui İstasyonu, Echizen-Takefu İstasyonu ve Tsuruga İstasyonu – muhtemelen trenin varışıyla popüler destinasyonlar olacak. Bu istasyonlar, Ishikawa gibi, iyi korunmuş antik mimari, tarihi siteler ve tapınaklara sahiptir. Ayrıca, Fukui Şehri yakınında yer alan 100 metre yüksekliğindeki bir ticari kompleksin de Mart 2024'e kadar açılması bekleniyor. Bu kompleks, Courtyard by Marriott oteli, Fukui'nin yerel mutfağını kutlayan üç katlı bir gıda salonu, ofisler ve bir konut binası içerecek.

Fukui Prefectural Dinosaur Museum, Japonya'nın en büyük dinozor müzesidir ve en son genişlemeyle 50 tam dino iskeleti, iyi korunmuş deri parçalarına sahip nadir bir Brachylophosaurus mumya fosili dahil olmak üzere birçok dinozoru barındırıyor.

Fukui'nin yerel mutfağı da ziyaretçilere çekici lezzetler sunuyor. Echizen gani yengeçleri, bölgenin en değerli lezzetlerinden biridir. Bu erkek kar krabaları, 80 santimetre (31 inç) uzunluğa kadar uzanabilir.

Fukui Prefectural Government International Tourism Office'un kıdemli grup yöneticisi Nagata Tomohiro, "Yeni Shinkansen bağlantısı ile Tokyo yakınındaki Haneda veya Narita havaalanlarına inen turistler, daha kolay bir şekilde Fukui prefektürüne seyahat edebilecekler. Bu durum, özellikle Narita Havaalanı'nı kullanan Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'dan gelen turist sayısının artmasını bekliyoruz," diyor. Tomohiro, aynı zamanda seyahat edenleri, Tokyo, Osaka ve Kyoto gibi popüler şehir alanlarının dışındaki bölgeleri keşfetmeye teşvik ediyor.

Fukui, sakura sevenler için her ilkbaharda çiçek açan Asuwa Nehri'ne ev sahipliği yapıyor. Şehir ayrıca Japonya'da kalan 12 kale kulesinden biri olan Maruoka Kalesi Parkı ve Japonya'daki iki başlı Soto Zen Budist tapınaklarından biri olan Eihei-ji'yi ziyaret etmek isteyenler için iyi bir üs olarak hizmet veriyor.

Fukui ve Echizen-Takefu İstasyonları arasındaki Nishiyama Parkı'nda ziyaretçiler, azalea çalıları denizine ve bir kırmızı panda hayvanat bahçesine hayran kalabilirler.

Nagata ayrıca, Tsuruga İstasyonu yakınındaki Wakasa Körfezi Milli Parkı'ndaki Tojinbo'daki kayalık yamaçları ve aynı bölgedeki Mikata Goko (Mikata'nın Beş Gölü) ve bu gölleri gören 11 kilometrelik (7 mil) bir yol olan Rainbow Line'ı öneriyor. Nagata, "Neden 'gökkuşağı' deniyor? Cevabı bulmak için Fukui'ye gelin," diye çekici kılınmış.