Haber: Damla Oya Erman

Apple, gelenekleri bozmadı ve yeni iPhone 15 ailesini ve diğer cihazları, Cupertino, California'daki Apple Park'ın Steve Jobs Tiyatrosu'nda düzenlenen "Wonderlust" etkinliğinde tanıttı.

Standart iPhone 15 (799 dolardan başlayan fiyatlarla) ve iPhone 15 Plus (899 dolardan başlayan fiyatlarla) bulunuyor. Her ikisi de sırasıyla 6.1 ve 6.7 inç boyutlarında, geçen yılın modelleri olan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile aynı boyuttadır. Aynısı, premium iPhone 15 Pro (6.1 inç; 999 dolardan başlayan fiyatlarla) ve iPhone 15 Pro Max (6.7 inç; 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla) için de geçerlidir.

Peki neden yükseltmeye değer, diye soruyorsunuz?

Ben de bu etkinlikte yer aldım ve yeni iPhone 15 ile ilgili bilmeniz gerekenleri aşağıda bulabilirsiniz.

USB-C Memnuniyetle Karşılanan Bir Eklem

Beklendiği gibi, Apple, resmi olarak kendi özel Lightning bağlantı noktasını bırakıp daha evrensel olan USB-C'yi tercih etti - artık iPhone'lar, iPad'ler ve Mac'ler ile Apple olmayan cihazların aynı şarj cihazını ve kabloyu paylaşmasına izin veriyor.

Bu muhtemelen Apple'ın kararı değildi, ancak değişiklikler, tüketici elektroniğinin önümüzdeki yıl standart bir şarj bağlantı noktasını benimsemesini gerektiren Avrupa Birliği tarafından getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle yapıldı.

Beklendiği gibi, bu, farklı cihazlar ve markalar arasında şarj işlemini basitleştirerek, tüketicilerin ek (ve özel) kabloların satın alınmasını gerektirmeyerek önemlidir. Ayrıca bu, çöplüklerde daha az elektronik atık anlamına gelmelidir.

Şunu söylemeden geçemem: iPhone 15'in altına baktığınızda bir USB-C bağlantı noktası görmek gerçekten sürreal bir deneyimdi.

Muhtemelen zaten evde USB-C kablolarınız vardır ve bu nedenle bunları yeniden kullanma fikri sizi cezbetmiş olabilir.

Öte yandan, çok sayıda Lightning kablonuz varsa, iPhone 15'e yükseltmeye pek istekli olmayabilirsiniz - ancak bir USB-C'den Lightning Adaptörü ($29) satın alabilirsiniz.

'Dinamik Ada'yı Göz Ardı Etmeyin

Şimdi dört modelin tamamında da "Dinamik Ada" bulunuyor ve bu, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin üstünde yer alan çentik yerine geçiyor.

Geçen yıl, sadece Pro modellerde bu özellik vardı.

Bu neden önemli?

Dinamik Ada, sadece ekranda biraz daha fazla alan açmakla kalmaz, aynı zamanda bu alanda açık olan uygulamayla ilgili bilgileri akıllıca gösterir. Örneğin, Uber sürücünüzün ne zaman geldiğini geri sayar, havaalanında uçuş kapınızın bilgilerini görüntüler veya hangi şarkıyı dinlediğinizi gösterir - ve sonra daha derinlemesine gitmek için dokunabilirsiniz. Dinamik Ada için yüzlerce birinci ve üçüncü taraf uygulaması bulunmaktadır.

Belki devrim niteliğinde olmaktan çok evrimsel olsa da, yeni iPhone kullanıcıları Dinamik Ada'yı seveceklerdir.

Pro Modellerindeki Daha İyi Kameralar

Yükseltmeyi düşünmek için üçüncü bir neden - en azından iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max'e - Salı günüki etkinlikte "deklanşör meraklılarını" heyecanlandıran yenilenmiş kamera sistemleridir.

Bu premium iPhone 15 modelleri, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile aynı 48 megapiksel kameraya sahiptir, ancak daha fazla ışık almasına izin veren daha büyük bir sensör, yeni "hesaplamalı" fotoğrafçılık sihirbazlığı ve iPhone 15 Pro Max'ta 5x yakınlaştırma (iPhone 15 Pro'da 3x yakınlaştırma) gibi daha fazla ayrıntılı görüntüler çekebilmenizi ve/veya bir fotoğrafı kırpıp yakınlaştırabilirsiniz, böylece görüntü kalitesini kaybetmezsiniz.

Ayrıca 24mm, 28mm ve 35mm olmak üzere üç popüler odak uzaklığı arasında geçiş yapma yeteneği de bulunmaktadır.

Yakından bakıldığında, bu fotoğraflar ve videolar dikkat çekiciydi.

iPhone 15 Tanıtıldı: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max'ın Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri

iPhone 15 hakkında özel ne var?

Kuşkusuz, iPhone 15 ailesi Apple'ın şimdiye kadar oluşturduğu en iyisidir - her yıl yeni cihazlarını piyasaya sürdüklerinde aynı şey söylenebilir - ancak iPhone ile ilgili genel bir kural, her yıl yükseltme yaparsanız büyük bir farkı fark etmeyebileceğinizdir.

Çünkü her yıl sonbaharda marginally daha iyi hale geliyorlar, genellikle gerçekten farkı fark etmek için birkaç yıl beklemek daha iyi bir seçenektir.

Peki titanyum tasarımı ne hakkında?

Evet, paslanmaz çelikten titanyuma geçiş, Pro modelleri için harika bir adım, çünkü diğer malzemelere göre daha dayanıklıdır ve aynı zamanda daha hafif bir malzemedir. Gerçekten de, yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin ne kadar hafif olduğunu hissettim.

Yükseltmeye yeterli mi? Hayır, pek değil. Bence bu, "sahip olunması gereken" bir özellik yerine "hoş bir özellik" olarak kabul edilebilir.

Bununla birlikte, Apple, iPhone 15 modelleri için her türlü geliştirmenin uzun bir listesiyle etkileyici bir izlenim bıraktı ve etkinlik öncesinde dolaşan söylentilere rağmen, geçen yılın benzer modellerinden daha pahalı olmayacak.