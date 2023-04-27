İzmir

İzmir İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde 29-30 Nisan'da "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak.

"Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi politikalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi beklenen kongrenin yüz yıl önce toplandığı alanda yapılan yeni binası da hizmete açılacak.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yapımı tamamlanan İzmir İktisat Kongresi Binası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Şubat 1923'te kongrenin düzenlendiği hanın bulunduğu arazide, yüz yıl önceki işlevine uygun olarak bir kongre merkezinin hizmete hazırlanmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Tarihini bilmeyen milletlerin gelecekle ilgili umut vadedemeyeceğini vurgulayan Vali Köşger, tarihine sahip çıkan bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi politikalarının tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin binasını da yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Binanın tarihine ilişkin bilgi veren Köşger, şunları aktardı:

"1923 yılında henüz Cumhuriyet ilan edilmeden, Lozan görüşmeleri devam ediyorken, bir çıkmaza girildiği anda verilen bir arada, biraz da oradaki heyete ve diğer yabancı heyetlere mesaj vermek, oradaki Türk heyetinin de moralini yüksek tutmak için Kazım Karabekir Paşa'nın önerisiyle Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir'de İktisat Kongresi'ni topluyor. Fevzi Çakmak ve o günün erkanı buraya iştirak ediyorlar. Türkiye'deki iktisadi kesimlerin her birinin temsilcisi katılıyor. İzmir İktisat Kongresi'nin o anlamda tarihi, çok önemli bir anlamı var. Hem kurulacak devletin iktisadi perspektifinin belirlenmesi açısından hem de henüz uluslararası alanda tanınırlık aşamasında olan bir devletin, diğer milletlere mesaj vermesi anlamında bir önemi var İktisat Kongresi'nin. Bu binanın bulunduğu yerde o günkü şartlarda bir üzüm, incir deposu olan bir bina temizletiliyor, boşaltılıyor. Çünkü İzmir'deki en büyük bina o zaman için o ve kongre burada gerçekleştiriliyor."

Binanın İzmir İktisat Kongresi'nin ardından yine depo olarak kullanıldığını dile getiren Vali Köşger, binanın tescil edilmesine rağmen 1979 yılında yıkıldığını belirtti.

750 kişilik salona sahip

Tarihi binanın yerini bir otoparkın aldığını ve bir kısmının da metruk durumda olduğunu belirlediklerini anlatan Köşger, şöyle devam etti:

"İkinci kısmı hemen tescil ettirdik Anıtlar Kurulu'nda. Bina, arsa sahipleriyle, mülk sahipleriyle temas kurduk. Burayı uygun bir bedelle onlarla anlaşmalı bir şekilde kamulaştırdık. Süratli bir şekilde, 100. yıla yetiştirmek üzere bu binanın inşaatını başlattık. 17 Ekim'de temeli atıldı bu binanın ve 4-5 ay gibi kısa bir sürede bu hale getirildi. Kompleks bir bina. İzmir'in iktisat kongrelerinin bundan sonra devamını da sağlayacak şekilde bir vizyonla inşa edildi. 750 kişilik bir salonu var. Ayrıca ek ikinci bir binamız var. Binanın otantik hali de o. Anıtlar Kurulu o otantik hale uygun bir şekilde kabul etti."

Yeni binanın çeşitli uluslararası toplantıların yapılmasına uygun modüler biçimde inşa edildiğine işaret eden Köşger, "Biz İzmir'in önümüzdeki süreçte kongreler şehri olmasını bir vizyon olarak ortaya koyuyoruz. Zaten bunun bir altlığı var, tarihi arka planı da var. İzmir'de iktisat kongreleri yapılsın. Önümüzdeki yıl örneğin Türkiye ve Türki cumhuriyetler, sonraki yıl Türkiye ve Balkanlar, daha sonra Türkiye ve Orta Doğu ekonomi ilişkileri ile ilgili kongreler yapılsın ve bu bina o amaçlarla kullanılsın istiyoruz. " dedi.

Vali Köşger, İzmir İktisat Kongresi Binası'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmeye hazırlanan Kemeraltı ile bütünleşmesini istediklerini de dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kongrenin ertelendiğini hatırlatan Vali Köşger, 29-30 Nisan'da düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi ile binayı da hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

AA