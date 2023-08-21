Haber: Mert Osman Erman

Gemi şirketi Cargill, gemiyi kiralamış olup, teknolojinin endüstrinin yeşil bir geleceğe yönelmesine yardımcı olacağını umuyor.

Kanat büyüklüğünde sabit WindWings yelkenleri kullanmak, yakıt tüketimini azaltmayı ve böylece nakliyenin karbon ayak izini düşürmeyi amaçlıyor.

Endüstrinin küresel karbondioksit (CO2) emisyonlarının yaklaşık %2.1'inden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir.

Pyxis Ocean adlı geminin ilk seyahati, Çin'den Brezilya'ya olacak ve rüzgar kanat teknolojisinin ilk gerçek dünya testini sağlayacaktır.

Gemi limanda olduğunda katlanırlar ve denizdeyken açılırlar. 37.5 metre (123ft) boyunda duran bu kanatlar, rüzgar türbinlerinin aynı malzemesinden yapılmış olup dayanıklılıklarını artırmak için tasarlanmıştır.

Bir geminin yelkenle rüzgarla sürüklenmesine, yalnızca motoruna güvenmek yerine umut edilir ki yavaş yavaş bir kargo gemisinin ömür boyu emisyonlarını %30 azaltabilir.

Cargill Deniz Taşımacılığı Başkanı Jan Dieleman, endüstrinin "karbonsuzlaştırma yolculuğunda" olduğunu söyledi. "Gümüş bir kurşun geçirmenin" olmadığını kabul etti, ancak bu teknolojinin hızlı bir şekilde değiştiğini gösterdiğini söyledi.

"Beş, altı yıl önce nakliyatla ilgili olarak karbonsuzlaşmayı sorarsanız, 'zor olacak, yakın bir zamanda bunun gerçekleşmesini görmüyorum' derlerdi" dedi BBC'ye.

"Beş yıl sonra, konu tamamen değişti ve herkes kendi payını vermesi gerektiğine gerçekten inanıyor - herkes bunu nasıl yapacağımız konusunda biraz mücadele ediyor.

"Bu yüzden risklerin bazılarını üstlenen ve denemeler yapan ve endüstriyi ileriye taşıyan daha büyük oyunculardan biri olarak rol aldık." Pyxis Ocean'ın hedefine ulaşması tahmini altı hafta sürecek - ancak kullandığı teknolojinin kökeni çok daha hızlı bir şeyden geliyor.

Bu, 2017 Amerika Kupası takımı olarak adlandırılan yarışmanın bazen "denizlerin Formula 1'i" olarak adlandırıldığı Sir Ben Ainslie'nin takımından çıkan UK firması BAR Technologies tarafından geliştirildi.

Başkanı John Cooper, "Bu, yaptığımız en yavaş ilerleyen projelerden biri, ancak kuşkusuz gezegen için en büyük etkiye sahip olanı" dedi ve daha önce Formula 1 takımı McLaren'de çalışmış olan Cooper, BBC'ye anlattı.

Bu seyahatin denizcilik endüstrisi için bir dönüm noktası olacağını düşünüyor.

"2025'e kadar yeni inşa edilen gemilerin yarısının rüzgarla tahrik edilen gemilerle sipariş edileceğini tahmin ediyorum" dedi.

"Günlük bir buçuk ton yakıt tasarruf edebiliriz. Bir gemiye dört kanat yerleştirirseniz, bu günde altı ton yakıt tasarrufu yapar, bu da günde 20 ton CO2 tasarrufu demektir. Rakamlar devasa."

Yenilik İngiltere'den geldi, ancak kanatlar kendileri Çin'de üretiliyor. Bay Cooper, ithal çelik maliyetini düşürmekte hükümet desteği olmamasının, bu ürünleri burada üretmelerini engellediğini söylüyor.

"Üzücü, İngiltere'de üretmeyi çok isterdim" dedi.