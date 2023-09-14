Londra

BMC Power, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) katıldı. BMC Power, fuarda 400 beygir güce sahip TUNA motorunu sergiledi.

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, TUNA motorunun seri üretimine yılbaşında başladıklarını söyledi.

Seri üretimin ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını bildiren Kaval, şöyle konuştu:

"Tuna motorumuz 97 tane üretildi ve ihtiyaç kapsamında İzmir'de VURAN araçlarına entegre edilmek üzere sevkiyatlarını yaptık. Bu proje ve ilk seri üretim paketi başarıyla tamamlandı. Bu motorun farklı uygulamaları olacak. Bunlardan ilki kapsamında KİRPİ-2 araçlarında TUNA motorumuzu kullanacağız. Bu anlamda ürettiğimiz ilk motorumuzu bu hafta içinde İzmir fabrikamıza sevk ediyoruz. Yıl sonunda KİRPİ aracıyla buluşmuş olacak. Bunu ilk partide 10'a tamamlayacağız. Bu TUNA motorumuzun ikinci bir uygulaması olacak. Üçüncü alternatif olarak da yüklü personel taşıyıcı araçlar, hafif kamyonlar için bu motorumuzu kullanmak üzere teknik ekibimiz İzmir'de araç üreten arkadaşlarımızla beraber arayüz çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalar tamamlandığında o projede de TUNA motorumuzu kullanıyor olacağız. Öyle olunca oldukça yaygınlaşan ve silahlı kuvvetlerin envanterine giren bir motor olacak."

Yeni motorlar da göreve hazırlanıyor

Mustafa Kaval, şirketin ilk tasarladığı 600 beygirlik AZRA motorunun bir güncellemesi, hedef platformlara adaptasyonu için yeni bir tasarım yaptıklarını söyledi.

AZRA'nın yeni jenerasyon "Gen 2" adı verilen motorunun prototiplerinin üretilmeye devam ettiğini anlatan Kaval, motorun tank taşıyıcı araçlar, 6X6 ve 8X8 araçlar için alternatif oluşturacağını ifade etti.

Paletli araçlar ve ALTAY tankı için 1000 ve 1500 beygir güç gruplarının çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Kaval, "1000 beygir güç grubumuzda 2024 yılında araçlı testlere başlamayı öngördük. Bir platformun tahsisi, üretimi çalışmaları devam ediyor. Sene başı gibi platform hazır olduğunda güç grubumuz da hazır hale gelecek. 2024 yılını bir yarısında laboratuvarda motor, transmisyon ve güç grubu testleri diğer yarısında da araçta ilgili denemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

ALTAY'da kullanılacak BATU güç grubunda laboratuvardaki test çalışmalarının devam ettiğini bildiren Kaval, BMC Savunma tarafından kendilerine tahsis edilen bir ALTAY üzerinde mekanik, arayüz ve muhtelif testleri gerçekleştireceklerini belirtti.

Odakta ihracat var

Mustafa Kaval, ayrıca ihracatın tüm Türk savunma sanayisinin odağında yer aldığını söyledi.

Geliştirilen, üretilen ürünlerin sürdürülebilirliği için ihracatının şart olduğunu vurgulayan Kaval, BMC ve BMC Power'ın da bu yönde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Bu fuarda da ihracat konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdikleri bilgisini veren Kaval, "Potansiyel araç üreticileriyle görüşmelerimiz var. Deniz platformu üreten firmalarımızla da burada görüşmelerimiz oldu. İhracat için çok umutluyuz ve yoğun çalışacağız. Ülkemiz için ürettiğimiz bu motorların dost ve müttefik ülkeler için de kullanımını öngörüyoruz." diye konuştu.

AA