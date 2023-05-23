İSTANBUL- Toksik bir ilişkinin akabindeki ayrılığı ve pişmanlıkları konu alan “bencil”in söz ve müziği huner’e ait. Parçanın düzenlemesini ise hem Türkiye hem de İngiltere R&B sahnesinin önde gelen prodüktörlerinden; ENNY , Kadeem Tyrel ve Omar gibi dünya yıldızlarıyla iş birliği yapan Baker Aaron üstleniyor. Neo-soul tarzını daha önce yerli müzik piyasamızda görülmeyen bir noktaya taşıyan “bencil”; groove müziğin ikonik temsilcileri FKJ , Masego , D’Angelo , Erkyah Badu gibi kıymetli müzisyenlere de saygı duruşunda bulunuyor.

HABER: METE YILMAZ