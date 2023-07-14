İstanbul

Küresel enflasyonun yükselmesi, merkez bankalarının parasal sıkılaştırma adımları, jeopolitik risklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleriyle pay piyasalarında dalgalı seyre karşın dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerine yatırımcılardan talep geldi.

İngiliz ekibi, Manchester United bu dönemde yatırımcısına yüzde 4,5 kazandırdı.

Manchester United hisseleri, kulübün Katarlı iş insanı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani'ye yaklaşık 6,3 milyar dolara satıldığına ilişkin haberlerin ardından son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Katarlı gazete Al-Watan'ın, iş insanı Al Thani'nin kulübü satın alacağına ilişkin sosyal medya paylaşımı ve sonrasında çıkan haberlerin ardından Manchester United'ın hisseleri yükselişe geçti.

New York borsasında işlem gören kulübün hisseleri, 26,64 dolara kadar çıkarak 13 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İngiliz futbol kulübünün Katar'a satışının yaklaşık 6,3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce kulübün satışı için yaklaşık 7,5 milyar dolar talep edildiği ifade edilmişti.

Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 17'nin üzerinde arttı

Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri de yılın ilk yarısında yüzde 17,8 artış kaydetti. Borussia Dortmund, Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 2. sırada tamamladı.

Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le berabere kalırken, deplasmanda Köln'ü yenen Bayern Münih averajla şampiyonluğa ulaşmıştı.

İskoçya Liginde şampiyonluğu ilan eden Celtic'in hisseleri de yüzde 16,6 artış kaydetti. Celtic, İskoçya ligindeki 53. şampiyonluğuna ulaştı.

Yatırımcısına Portekiz Premier Ligi'nin ekiplerinden Porto yüzde 23,9, Hollanda ekibi Ajax yüzde 7,8, İtalyan ekibi Juventus yüzde 8,5 kazandırdı.

Porto Portekiz Kupası finalinde Sporting Braga'yı 2-0 mağlup ederek Portekiz Kupasının sahibi olmuştu.

Portekiz Premier Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Benfica'nın hisseleri ise yüzde 7,6 düşüş kaydetti.

Yatırımcısına, İtalyan ekibi Lazio yüzde 3,7, Portekiz ekibi Sporting CP yüzde 2,5 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünün hisselerinin ilk yarı performansı şöyle:

Şirket İlk yarı (yüzde) Porto +23,9 Borussia Dortmund +17,8 Celtic +16,6 Juventus +8,5 Ajax +7,8 Manchester United +4,5 Sporting CP -2,5 Lazio -3,7 Benfica -7,6

AA