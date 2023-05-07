Yeşil Sol Parti mitinginde konuşan DBP'li Salihe Aydeniz, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük vadetti. Aydeniz, "14 Mayıs'ta tecrite son vereceğiz" dedi.

HDP'li Ahmet Türk ise Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini belirtti.Ayrıca "İktidara geldiklerinde yanlış yaparlarsa hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.

Hem Salihe Aydeniz hem de Ahmet Türk'ün o açıklamalarına tepki geldi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, CHP'yi "Maskeli siyaset uygulanıyor" sözleri ile eleştirdi.

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Sarı "CHP'ye tüm meselelerini dayattıklarını, CHP'yi, muhalefeti esir aldıklarını gösteriyor. Milletimizin bunlara pirim vermeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine ilişkin bir iddiada bulundu. "Kılıçdaroğlu, HDP'ye 8'inci cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık sözü verdi. Sırrı Sakık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Öcalan'a özgürlük sözü verdiğini açıkladı. Bunu yalanlayan oldu mu?" diye sordu.

HABER:SELÇUK BULUT