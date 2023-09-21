Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kızamık sonrası görülen SSPE hastalığının, 2008 yılında Sağlık Bakanlığının aşılarındaki bir hatadan kaynaklandığına yönelik iddiaların bulunduğunu dile getirdi.

Kendisine ulaşan mağdurların "Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, birçok ilde tek doz kızamık aşısı zincirinin bozuk olması sebebiyle, kızamık virüsüne karşı bağışıklığı güçlendiremediği için beyinde hasar bırakıyor. Bundan dolayı çocuklarımız günden güne yatağa bağımlı hale geldi. 12-16 ay içerisinde de ölümle sonuçlanan bir hastalığa tutuluyorlar" şeklindeki ifadelerini aktaran Gergerlioğlu, Sağlık Bakanlığının, söz konusu aşıların yapıldığı dönem için net bir açıklamada bulunması gerektiğini belirtti.

Yeşil Sol Parti'li Gergerlioğlu, "Gerçekten aşılarla ilgili bir sorun mu var, yoksa kızamık sonrası yoğun bir şekilde yaşanan bir komplikasyon muydu, neydi? Bakanlık açıklama yapmalı." dedi.

AA