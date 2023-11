Haber: Damla Oya Erman

Ancak yetişkinler için oyunlar nerede? Bir kaşıkçıdır elbette, bıyıklı bir tesisatçı olarak etrafta zıplayıp dolaşmak da eğlencelidir, ancak bazen istediğiniz biraz daha zorlu, biraz daha yetişkin bir şeydir.

Nintendo Switch için aile eğlencesinin ötesine bakmak isteyen oyuncular için en iyi oyunları bulmak için oyun ustalarımızı bir araya getirdik. Sıra tabanlı strateji oyunlarından acımasız roguelike'lara, dördüncü duvarı yıkan korku oyunlarına kadar, sadece en iyilerden oluşan bir liste hazırladık.

13 Sentinels: Aegis Rim

13 Sentinels, sert bilim kurgu görsel romanları, gerçek zamanlı askeri strateji ve zorunlu bir oyun içi wiki'yi bir araya getiren, toplumların nasıl çökebileceği ve yeniden inşa edilebileceği üzerine geniş bir anlatıyı birleştiren cesur bir oyundur. Hikayesini takdir etmek için, Evangelion, Terminator, Stranger Things, Tarkovsky'nin eserleri ve zor bulunan retro anime referans malzemesini deneyimlemek için bu gezegende yeterince zaman geçirmiş olmalısınız.

Blasphemous

Blasphemous, İspanyol geliştirici The Game Kitchen'ın başlangıç ​​oyunu olan bir Metroidvania aksiyon-macera oyunudur. Gotik ortaçağ dünyasında geçen bu oyun, şeytani yaratıklar, acımasız savaşçı fanatikler ve başka dünyevi talihsizliklerle başa çıkan sıradan insanlarla dolu bir dünyada geçer. "Penitent One" olarak, oyuncular, esoterik sembollerle dolu bir intikam ve kefaret yolculuğunda Cvstodia topraklarında savaşır. Yetenek ve konsantrasyonunuzu sınayacak bir şey arıyorsanız, Blasphemous harika bir seçenektir.

Citizen Sleeper

Citizen Sleeper, Baldur’s Gate 3 ve Disco Elysium roleplay tadını tatmin eden bir oyundur. Başarınız veya hangi anlatı dalına gideceğiniz sadece bir zar atışı tarafından belirlenir ve bu zar atışı, üstün olduğunuz istatistiklere etki eder. Ancak ilginç bir detay var: Makine ilacınız azaldığında, daha az zarınız olur, bu da hayatta kalmak için zor seçimler yapmanız gerektiği anlamına gelir.

Dead Cells

Dead Cells, şimdi yaygın olan roguelike çılgınlığının en erken örneklerinden biri olabilir, ancak 2023'te hala yaşlanıyor gibi görünüyor. Bu 2D-dövüşçü-meets-Metroidvania, günümüzün en doyurucu roguelike'larından biri olmaya devam ediyor.

Dredge

Dredge, bir balıkçı olduğunuzu hayal edin; bir adaya varıyorsunuz, ilk iş gününüz için hazırsınız. Paranızı yükseltmek için balık yakalamanız gerekecek, ancak bazı balıklar biraz garip. Oh evet, ve gün batımından sonra teknenizi çalıştırmayın, çünkü korku dolu halüsinasyonlardan psikik hasar almaya başlarsınız.

Hades

Diğer bir evrenden Diablo devamı olan Hades, ölmek, kendinizi silkmek ve yine de yeraltından kaçma girişiminde bulunma oyunudur. Ancak aynı zamanda olgun, karmaşık ilişkilerin bir oyunudur.

I Am Dead

I Am Dead, oyuncuları recently deceased bir müze küratörü Morris Lupton olarak canlandırır ve afterlife'ı öğrenmeye çalışır. Paradoksal bir şekilde, bu oyun yaşayanlarla aşırı ilgilenir: Lupton, başkalarının hissedarlığa geçmemiş hayaletlerini bulmak için onlara duygusal değeri olan nesneleri bulma görevine çıkar.

Inscryption

Inscryption, bir kart yapma roguelike ve Polygon'ın 2021 yılının oyunu olan bir oyundur. Mekaniklerinin yanı sıra hikayesinde de sürprizlerle dolu bir oyundur. Eğer kart yapma türünden hoşlanmıyorsanız, Inscryption sizi ikna etmeyebilir, ancak oyuncuya stratejilerini denemesi ve oyunu oynamayı öğrenmesi konusunda yardımcı olma konusunda başarılı bir iş çıkarır.

Into the Breach

Into the Breach, rakibinizin bir sonraki hamlesini bilmek zafer garantisi sağlamaz. Aslında, Subset Games'in FTL: Faster Than Light geliştiricisinin ikinci oyunu genellikle tam tersini vurgular: Sezgi, başka türlü sağlam bir stratejiyi kesintiye uğratabilir.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1

Çoğu kişi Metal Gear'e genç yaşta gelir, ancak onu yetişkin olarak hatırlamak onu klasik yapan şeydir. Metal Gear Solid Master Collection'ın ilk cildi, Hideo Kojima'nın casusluk epikinin ilk 17 yılını bir araya getiriyor. Solid

Snake'in nükleer savaşı durdurma misyonu hakkındaki bu hikaye, memes, genler ve nasıl olduğumuzun hikayesi haline gelen nesiller arası bir epik haline gelir.

Return of the Obra Dinn

Not almayı sevenlerin oyunu Return of the Obra Dinn, oynayabileceğiniz en tatmin edici etkileşimli gizemlerden biridir. Bir şeylerin bir ticaret gemisi Obra Dinn'de ters gittiği bir durumu, doğaüstü cep saatinizi kullanarak sadece parçacıklarını görebilirsiniz. Şiddet içeren çekici dioramalarda dolaşın ve bu mahvolmuş yolculukta ne olduğunu bir araya getirmek için bulmacaları çözün. The Return of the Obra Dinn'in hiçbir şeye benzemediği ve sırlarını çözmek sizi hayatta kalmış en yetenekli dedektif gibi hissettiren bir şey yok.

Vampire Survivors

Vampire Survivors, çok basit bir öncülle çok kolay bir şekilde oynanabilen bir roguelike oyunudur. Bir karakteri işletirsiniz, çeşitli düşman türleriyle savaşırsınız. Ancak saldırılar temel olarak karakterinizden çıkar; kullanılan tek düğmeler hareket içindir.

World of Horror

Polygon'un kitlesi genç olduğu için, çoğunuz Mac II'de ürkütücü metin maceralarını oynayarak büyümediniz. World of Horror, video oyunlarının erken günlerinin büyüsünü baş ağrıları olmadan deneyimleme şansı sunar. Görsel açıdan eski okul bir dış kaplamaya sahip olmasına rağmen, geliştirici Paweł Koźmiński, zekice tasarlanmış modern bir roguelike rol yapma oyunu inşa etti. Ve ortamı, Junji Ito ve H.P. Lovecraft tarafından ilham alınan korkularla dolu alternatif bir 1980'ler Japonya'sı, yore oyunların tozlu zindanlarından daha taze bir hava sunar.

Bu oyunlar, Nintendo Switch kullanıcıları arasında daha zorlu ve olgun bir oyun deneyimi arayan yetişkinlere hitap ediyor.