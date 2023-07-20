Kastamonu

Ay-yıldızlı ekip, başantrenör Cahit Himoğlu ile antrenörler Muhammed Ali Keskin, Fırat Aras ve Naci Oral gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen hazırlıkların ardından 13 sporcuyla Romanya'ya hareket etti.

Başantrenör Himoğlu, AA muhabirine, uzun bir aradan sonra geçen yıl Avrupa'dan altın madalya ile döndüklerini söyledi.

Geçen yıl İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na 12 sporcu ile katıldıklarını belirten Himoğlu, "8 seneden sonra 1 altın ve 2 bronz madalya aldık. Onun gururunu yaşadık. İstiklal Marşı'mızı dinlettik. Vatanımıza, milletimize, federasyon başkanımıza hediyemiz olsun." dedi.

Avrupa'da önemli bir sınava çıkacaklarına işaret eden Himoğlu, "Romanya'da sınavımız yine zor ama kampta imkanlarımız güzeldi. Çocuklar bize inandı. Avrupa'da derece yapacağımıza inanıyorum. 13 sıklette mücadele edeceğiz. Yine İstiklal Marşı'mızı dinletmemiz lazım. Onun sınavını vereceğiz. Alacağımız madalyalar da başarımızın göstergesi olacak." diye konuştu.

Dinç: "Kamp sürecimiz çok iyi geçti"

Milli boksör Baran Dinç, kamp döneminin çok iyi geçtiğini vurguladı.

Bu yıl Türkiye şampiyonu olarak milli takıma çağrıldığını dile getiren Dinç, "İlk defa yurt dışına çıkacağım ve ülkemizi temsil edeceğiz. Hocalarımıza güveniyoruz. Kamp sürecimiz çok iyi geçti. Güzel bir form yakaladık. Ülkemizi daha iyi temsil etmek istiyoruz. Federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e verdiği destek için teşekkür ediyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim, buna söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda 46 kiloda Furkan Oyan, 48 kiloda Yusuf Nurullah Ataç, 50 kiloda Ahmet Yasir Yılmaz, 52 kiloda Tevfik Akkaş, 54 kiloda Mir Boran Yıldırım, 57 kiloda Enes Uysal, 60 kiloda Baran Dinç, 63 kiloda Abdullah Ömer Gökçe, 66 kiloda Hüseyin Babat, 70 kiloda Musa Macit, 75 kiloda Toprak Salman, 80 kiloda Şafak Seyis ve 81 artıda Ali Beyaztaş ringe çıkacak.

AA