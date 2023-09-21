Yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan filmin gala gösteriminde sinema ve sanat dünyasından pek çok kişi yer aldı.

Gösterim öncesi açıklamada bulunan yönetmen Ahmet Sönmez, Kutlu'nun yazdığı tek çocuk kitabı Yıldız Tozu'nun kalbinde özel bir yeri olduğunu belirterek, "Yıldız Tozu çok özel bir hikaye. O hikayeyi beyaz perdeyle buluşturmak çok keyifli. Heyecanlıyız." dedi.

Sönmez, sinemanın büyülü bir dünya olduğunu söyleyerek, "Mustafa Kutlu daha önce Metin Erksan ve Halit Refiğ gibi ustalarla çalışmış bir yazar. Mustafa ağabey sinemacı. Her öyküsü sinema gibi, bütün kitapları birer senaryo gibi. Uyarlarken çok zorlanmıyorsunuz. İnşallah bundan sonra da Mustafa Kutlu eserlerini çekmeye çalışacağım." diye konuştu.

Filmi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çektiklerine işaret eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Kemaliye'nin inanılmaz bir atmosferi var, çok masalsı. 'Türkiye'de ve Anadolu'da böyle yerler varmış.' diyebileceğimiz yerlerden. Zaten Mustafa Kutlu hikayeyi Erzincan olarak yazmış. Biz de bu filmi o atmosferde çekmek istedik ve oralara gittik."

"Çocuk oyuncu inanılmaz bir performans sergiledi"

Ahmet Sönmez, çekimlerde zorlandıkları yerlerin de olduğunu dile getirerek, "Çocuk oyuncu 5,5 yaşında, okuma yazma bilmiyor. Bayağı büyük bir rolü var. Filmi izleyince göreceksiniz, inanılmaz bir performans sergiledi. Çok zeki bir çocuk. 350 çocuk arasından seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Keyifli ve eğlenceli bir çekim sürecinin ardından filmi izleyiciyle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Sönmez, "İstanbul'dan şehirden çıkıp, Anadolu'nun bir kasabasına gidince hepimiz aynı duyguya büründük. Çünkü sadeleştik biz de. Oradaki sakinlik, dinginlik, zamanın hızlı akmaması. Böyle bir atmosferde filmimizin de o duyguda olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sönmez, çocuk ve aile filmi olan yapımda, kurulan sanal iletişimlerin yerine yakın aile ilişkilerinin öne çıktığını, acıların mutlulukların paylaşarak güzelleştiğini izleyiciye aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Bütün yetişkinlere söylüyorum çocuklarını bu filme getirsinler"

Çocuk oyuncu Süleyman Biçen de filmdeki karakterine değinerek, "Bir kez abim bana bisikletini vermiyor diye bisikletini kaçırdım. Kaçırdığım zaman da süremediğim için düştüm. O zaman yaralandım biraz. Çok güzel bir film, bütün yetişkinlere söylüyorum, çocuklarını bu filme getirsinler. Çok güzel bir film." dedi.

Filmde Mustafa karakterini oynayan Berat Çağan, Yıldız Tozu kitabını okuduğuna dikkati çekerek, "Hemen hemen aynı olmuş. Kitap da bayağı güzel. Okudum. Beni de anlatıyor, kardeşimi de. Güzel olmuş." dedi.

Çekimlerde zorlandığı sahnelerin de olduğunu aktaran Çağan, "Mesela yıldız kovalama sahnesinde bayağı zorlandım. Akşam bir de hava soğukken bayağı zor oldu. Köyden çocuklar vardı. Onlarla denizde yüzerken de birbirimizle oynadık. Köydeki çocuklarla da hatıralar kaldı." ifadelerini kullandı.

"Unuttuğumuz birçok naif duyguyu bize hatırlatacak"

Oyuncu Açelya Devrim Yılhan, filmde tatlı naif bir Anadolu kadınını oynadığını ve çekimlerin çok güzel geçtiğini söyledi.

Erzincan'ın şahane bir doğası olduğunu vurgulayan Yılhan, filmin ekibiyle de çok iyi anlaştıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Ahmet hocamızla, teknik ekiple, oyuncu arkadaşlarımızla çok güzel geçti. Şahane bir aydı. Bir çocukluk filmi. Ahmet hocamızın da üstüne basa basa söylediği şey o. Yani unuttuğumuz, hatırlamak istediğimiz birçok güzel naif duyguyu bize hatırlatacak olan şahane bir film. Seyirciyle buluşması için gün sayıyoruz. Çok mutluyuz."

Oyuncu Toprak Can Adıgüzel ise sosyal medya paylaşımlarına baktığında, geçen sene bu dönem filmin eğlenceli sahnelerinden birinin çekiminde olduklarını gördüğünü, Erzincan'da çok güzel ve eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Çekimler bitince köyden İstanbul'a dönmek istemediklerini kaydeden Adıgüzel, "Çocuklar çok tatlı. Çok iyi anlaştık. Yaşça çok küçük oldukları ve hayal dünyaları bizden daha büyük olduğu için, biraz da bizi filmdeki gibi bir yere koydukları için set arkasında sanki dayı-yeğen gibi bir ilişki oldu aramızda. Çok güzeldi yani çocuklarla çalışmak çok keyifliydi." diye konuştu.

İki kardeşin duygu dolu hikayesini anlatıyor

Yapımcılığını 24 Kare Film ve Sinehane'nin üstlendiği film, küçük bir kasabada kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan bir çocuğun duygu dolu öyküsünü anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur yer alıyor.

Ayrıca filmin çekildiği Erzincan'da da filmin özel bir gala gösteriminin yapılması planlanıyor.

Kardeşlik bağının ve aile ilişkilerinin vurgulandığı "Yıldız Tozu" filminin konusu şöyle:

"Kenan ve ağabeyi Mustafa, evlerinin damında sırtüstü uzanıp yıldızları seyrederken kendi yıldızlarını seçer. Günün birinde Almanya'dan dayıları gelir. Mustafa'ya bisiklet getirir. Kenan'ın ağabeyinin de bir bisikleti vardır artık. Bisikletini o kadar seviyordur ki, Kenan'ı bile yaklaştırmaz yanına. Kenan her defasında yalvarır, huysuzluk çıkarır fakat ağabeyi bisikletini paylaşmak istemez. Bir gün dayısıyla damda otururken bir yıldız kayar. Kenan kayan yıldızlara ne olduğunu sorar. Dayısı 'Eğer bir yıldız kaydıysa o yıldızın sahibi ölmüştür.' diye anlatır. Kenan üzülür, kayan bir yıldız görmek istemez.

Bir sabah erkenden, delicesine bir gürültüyle kapı çalınır. Abdurrahman, Kenan'ın bisikletle şarampole yuvarlandığını haber verir. Oysa herkes Kenan'ı evde sanmaktadır. Anne ve babası Kenan'ın yanına koşarken, ağabey bu kaza için kendini sorumlu tutar. Kenan'ın durumu ciddidir. Mustafa şehre götürülen kardeşinden bir haber alıncaya kadar büyük bir duygu yoğunluğu yaşar. Çok sevdiği bisikletini tekrar görmek bile istemez. Evlerinin damında, bu kez Kenan olmadan yıldızları seyreder. Kayan bir yıldız görür. Bu Kenan'ın yıldızıdır. Olanca hızıyla yıldızı tutmak için koşar, koşar."

AA