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Sporseverler, 10 Kasım'dan itibaren "www.worldarcheryawards.com" adresinden 10 Aralık'a kadar oylamaya katılabilecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Ben bu yenilgiyi beklemiyordum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Ben bu yenilgiyi beklemiyordum

Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz , paralimpik erkekler kategorisinde Bahattin Hekimoğlu ve paralimpik kadınlar kategorisinde Öznur Cüre Girdi , Dünya Okçuluk Federasyonunun sporseverlerin değerlendirmesine sunacağı oylamada yer alacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 9 kategorinin 3'ünde Türk sporcular yılın sporcusu ödülüne aday gösterildi.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu oylamasında Türkiye'den de 3 okçu yarışacak.

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