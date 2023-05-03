Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programları'nın önemine işaret eden Özvar, böylece üniversitelerin ulusal hedefler kapsamında tematik roller üstlenebilmelerinin sağlandığını söyledi.

Üniversitelerin inovasyon, ekonomik büyüme, sosyal değişim ve bölgesel kalkınmadaki faaliyetlerinin teşvik edildiğini dile getiren Özvar, bu kapsamda, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nın (ADEP) da hayata geçirildiğini hatırlattı.

Özvar, belirli uzmanlık alanlarında kendilerine çeşitli misyonlar yüklenen 23 araştırma üniversitesi, 22 bölgesel kalkınma odaklı üniversite, 3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2 Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve 2 Güzel Sanatlar Üniversitesinin bulunduğunu bildirdi.

Bunun yanında, belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkmış bölüm ve programların da bulunduğunu anlatan YÖK Başkanı Özvar, "Bu bölüm ve programlarımızın, yükseköğretim ekosistemimiz tarafından desteklenmesi, nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çıktıların artırılması için önemlidir. Bu kapsamda, Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi'ni başlatıyoruz." diye konuştu.

Erol Özvar, proje kapsamında desteklenecek öncelikli bilim ve Ar-Ge alanlarını belirlemek için 11. Kalkınma Planı'nda yer alan çeşitli rapor ve politika dokümanlarının incelendiğini aktardı.

Bu çalışmanın ardından, 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesinin değerlendirmeye alındığını kaydeden Özvar, üniversitelerin, yayın ve atıf performansları ile TÜBİTAK'ın hazırladığı Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analiz Raporu çerçevesinde tekrar incelendiğini anlattı.