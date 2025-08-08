Son yıllarda sorunsuz başlamadığı bir sezon olmayan Beşiktaş, bir hafta Avrupa Ligi'nden elenip Konferans Ligi'nde kendisine bırakın rakip olmayı selam bile verecek kalibrede olmayan İrlanda ekibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle deplasmanda galip gelirken yine alarmlar çalmaya devam etti.

Maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncular geçirdikleri kampın işe yarayıp yaramadığını görebileceğimiz bir maç olarak değerlendirdiğim İrlanda ekibinin sahada fizik gücü değil de günümüz pas oyununa yönelik futbolu bu testin yapılmasına engel oldu.

İlk yarıdaki oyuna bakılıp, rakibin kim olduğuna bakılmadığında her şey yolunda gittiği düşünülebilir ancak, durum hiç de öyle değil!

Öyle ki, vasat Svensson oyundan çıkıp Tayfur oyuna girince daha da vasat bir sağ bek izledik. Anlayacağınız ölümü gösterip sıtmaya razı getirildik!

Beşiktaş'ta dün akşam açıklanan kadroda kanat oyununa tek yatkın olan oyuncu Arroyo iken bu oyuncunun yoklukta ve bu kadar güçsüz bir rakip karşısında bile forma giyememesinin izahı ne olabilir?

Beşiktaş'ın çok net transferlere ihtiyacı var ve göz ardı edilen stoper bölgesinde de ciddi şekilde eksikleri bulunurken ne yazık ki hoca değişikliği ihtiyacının daha da elzem olduğu gerçeği bir türlü değişmiyor.

Beşiktaş yönetiminin göreve gelmeden önce eleştirdiği Kasım ayında havlu atma konusunda kendi kapılarının önüne bakmalarını tavsiye ederim zira, Beşiktaş taraftarının yeni sezon başlamadan ümitleri yok olmuş durumda!