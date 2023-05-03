ANKARA AA- YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul, Türkiye'nin 2001 yılında üye olduğu AYA'da yürütülen çalışmaları daha ileri düzeye taşımak ve 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip Türk yükseköğretim sistemini cazibe merkezi haline getirmek için "Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi" yürütüyor.

Projeyle AYA'da uluslararası hareketliliğin, istihdam ve staj imkanlarının, ortak diploma ve araştırma programlarının yaygınlaştırılması, böylece yükseköğretim yeterliliklerinin kalitesinin, yükseköğretimde uluslararası rekabetin artırılması ve Türk yükseköğretiminin kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Yeterlilik tür belirleyicisi" formları hazırlandı

YÖK, proje kapsamında yükseköğretim yeterliliklerinin kalitesinin artırılması ve mezunların iş dünyasının beklentilerini karşılayan yeterliliklere sahip olması amacıyla "yeterlilik tür belirleyicisi" formları hazırladı.

Yeterliliklere özgü ortak özelliklerin tanımlandığı öğrenme kazanımlarını içeren dokümanları ifade eden yeterlilik tür belirleyicileri, ön lisans (genel), ön lisans (mesleki), lisans, yüksek lisans (tezli), yüksek lisans (tezsiz) ve doktora olmak üzere 6 farklı formdan oluşuyor.

Program yeterliliklerinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile uyumlu hale getirilmesi için yükseköğretim kurumlarından müfredatlarını bu formlara göre yeniden düzenlemeleri istenecek.

Türkiye'nin öncelikleri dikkate alındı

Yükseköğretim yeterlilik tür belirleyicilerine, Türkiye'nin öncelikleri doğrultusunda ulusal bazlı öğrenme kazanımları da eklendi. Buna göre, yükseköğretim mezunlarının sahip olması gereken ulusal öğrenme kazanımları, şu şekilde ifade edildi:

"Ülkesinin sahip olduğu değerleri benimseyerek sosyal ilişkilerini düzenleyebilmesi, ülkesinin stratejik önceliklerini göz önünde tutarak sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm getirecek düzeyde bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip olmasının yanı sıra tutum ve davranışlarında toplumun örf ve adetlerini, kendine özgü özelliklerini ve milli kültürünü önceleyebilmeleri."

Mezuniyet belgelerinde "TYÇ" logosu

Gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarının mezuniyet belgelerinde kullandığı TYÇ logosu, "Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi" kapsamında yaygınlaştırılarak bu logonun kullanıldığı program sayısı artırılacak.

Mezuniyet belgesinde TYÇ logosu bulunması, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getirecek. Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları, yurt dışında daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanları artacak. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınması ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlayacak.

Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilmiş olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumu uhdesinde yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında yer alması gerekiyor.

Üniversitelere "Bologna ve TYÇ Karnesi"

YÖK, Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi kapsamında yükseköğretim kurumlarında yürütülen çalışmaları karne ile değerlendirecek. "Bologna ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Karnesi" olarak isimlendirilen karnelerin verilmesine bu yıldan itibaren başlanacak.

Proje kapsamında yükseköğretimde önceki öğrenmelerin tanınması ve kredilendirilmesine yönelik çalışmalar da yapılacak.