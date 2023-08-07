ANKARA AA- YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası alanda yükseköğretimde ön sıralarda yer alması amacıyla düzenlenen çalıştayda ortaya konulan öneriler rapor haline getirildi.

Raporda, uluslararası öğrenciler için müfredatın düzenlenmesi, kampüs ortamlarının uluslararası öğrencilere uyumlu hale dönüştürülmesi, nitelikli uluslararası akademisyen ve öğrencilerin çekilmesi için üniversitelerin cazip hale getirilmesi, küresel işbirliği alanlarının artırılması, ortak diploma, staj programlarıyla hareketlilik programları ile istihdam imkanlarının artırılması konularında yapılan değerlendirme ve önerilere yer verildi.

Ayrıca raporda, müfredatın uluslararasılaşması için uluslararası öğrencilerin ülke tarihini, kültürünü ve sosyal yaşamını öğrenmelerini ve Türkiye'deki hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ilk dönem zorunlu bir kültür dersi almalarının sağlanması önerisi yer aldı.

Uluslararası öğrencilerin kampüste konaklama imkanları geliştirilmeli

Uluslararası öğrencilere verilen destek hizmetlerinin geliştirilmesinin önemine de işaret edilen raporda, kampüslerin öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi ve çok dilli tabelaların yaygınlaştırılması önerildi.

Öğrencilerin kampüste konaklama imkanlarının geliştirilmesi, daha fazla vakit geçirebilmeleri için sportif ve kültürel etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi, yerel, uluslararası öğrencilerin dil ve kültürel değişim ortaklığı, kültürel tanıtım günleri ve uluslararası öğrencilerin kulüp kurması gibi uygulamaların yaygınlaştırılması tavsiye edildi.

Erasmus gibi uluslararası işbirliklerini teşvik eden programlara ilişkin üniversitelere bilgilendirme yapılması gerektiği, yükseköğretim kurumlarının güçlü oldukları, ihtisaslaştıkları alanlarda bölgesel çeşitliliğin gözetildiği işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Ortak diploma programı geliştirilmesi ve üniversitelerin teşvik edilmesi için örnek olabilecek uygulamaların paylaşılması önerildi.

Türkiye'deki nitelikli uluslararası öğretim üyelerinin sayısını artırmak ve kalıcılıklarını sağlamak için gerekli işlemlerin ve süreçlerin kolaylaştırılması, istihdam koşullarının, özlük haklarının, çalışma sürelerinin, atama ve yükseltme kriterlerinin ve sözleşme koşullarının iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, başarılı uluslararası öğrencilerin üniversitelerde kısmi zamanlı çalışmalarına izin verilmesi, Türkiye'de lisans derecesi almış başarılı öğrencilerin, lisans üstü çalışma yapmaları için desteklerin artırılması önerildi.

Erasmus programlarının yanında farklı kurum ve kuruluşlarla ikili işbirlikleri yapılarak öğrencilerin uluslararası staj deneyimlerinin artırılmasının teşvik edilmesi, yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla staj ve istihdam olanakları konusunda bilgi akışının artırılması gerektiği kaydedildi.