Haber: Damla Oya Ermen

Güncellenen politika kapsamında YouTube, “zararlı veya etkisiz olduğu kanıtlanmış kanser tedavilerini teşvik eden içerikleri veya izleyicileri profesyonel tıbbi tedavi arayışından caydıran içerikleri” yasaklayacak, dedi YouTube Sağlık Başkanı Dr. Garth Graham, Salı günü bir blog gönderisinde belirtti.

Bu, “onaylanmış bakımın yerine kanıtlanmamış tedavileri veya garantili bir çözüm olarak sunan içerikleri” kapsar ve örneğin hastaların “radyasyon tedavisi yerine C vitamini alması gerektiği” gibi sağlık otoriteleri tarafından zararlı olarak değerlendirilen tedavileri içerir.

Bu güncelleme, YouTube'un son yıllarda tıbbi yanıltıcı bilgilendirme politikasını genişletme çabalarından sadece biri; politika aynı zamanda aşılar ve kürtajlar ile ilgili yanıltıcı iddiaları, yeme bozukluklarını teşvik eden veya yücelten içerikleri de yasaklar.

Duyurunun bir parçası olarak, YouTube, içeriği üç kategoride değerlendirecek genişletilmiş bir tıbbi yanıltıcı bilgilendirme politika çerçevesi sunuyor: önleme, tedavi ve inkâr.

Graham, “Bir durumun, tedavinin veya madde içeriğimiz tıbbi yanıltıcı politikalarımızın kapsamında olup olmadığını belirlemek için, bu durumun yüksek bir halk sağlığı riski ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini, dünya çapında sağlık otoritelerinin kamuya açık rehberliklerini ve genel olarak yanıltıcı bilgiye yatkın olup olmadığını değerlendireceğiz," dedi. Graham, içeriğin bu çerçeve içine giren ve "yerel sağlık otoriteleri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen içeriğe" karşı önlem alınacağını ekledi.

Graham, politikanın "aşırı zararlı içeriği kaldırma dengesini koruma amacını taşıdığını ve aynı zamanda tartışma ve görüşme alanı sağlama" amacını taşıdığını belirtti.

Kanser tedavisi, YouTube'un güncellenmiş tıbbi yanıltıcı bilgilendirme çerçevesine uyuyor, çünkü hastalık yüksek bir halk sağlığı riski taşıyor ve sık sık yanıltıcı bilgiye yatkın bir konu, ve çünkü yerel ve küresel sağlık otoriteleri tarafından güvenli kanser tedavileri konusunda "istikrarlı bir fikir birliği" bulunuyor, dedi Graham.

Ancak, birçok sosyal medya politikasında olduğu gibi, genellikle zor olan şey tanıtmak değil, uygulamaktır. YouTube, kanser tedavisi yanıltıcı bilgilerine getirilen kısıtlamaların Salı günü yürürlüğe gireceğini ve uygulamanın önümüzdeki haftalarda artacağını belirtti. Şirket daha önce videoları ve içeriği incelemek ve içeriğin bağlamını değerlendirmek için hem insan hem de otomatik denetim kullandığını söyledi.

YouTube ayrıca Mayo Clinic ve diğer yetkili kaynaklardan kanserle ilgili içerikleri desteklemeyi planlıyor.